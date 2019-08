Campact wächst weiter rasant / Transparenzbericht 2018: über zehn Mio. Einnahmen, über zwei Mio. Aktive

--------------------------------------------------------------Campact-Transparenzberichthttp://ots.de/lIkMD5--------------------------------------------------------------Verden / Aller (ots) - Gegen Klimakrise, Bienenkiller und Hass imNetz: Die progressive Bürgerbewegung Campact wächst weiter. DerTransparenzbericht 2018 des Vereins zeigt, dass die Einnahmen 2018auf über zehn Millionen Euro gestiegen sind (2017: 8,4 Mio. Euro).Dabei ist Campact "schwarmfinanziert" - 96 Prozent der Spenderinnenund Spender geben weniger als 200 Euro im Jahr. Nur aus diesenprivaten Quellen finanziert die Organisation die Kampagnen fürKohleausstieg, ökologische Agrarwende und gegen Hassrede im Netz. DerVerein wird inzwischen von über zwei Millionen Menschen unterstützt.68.944 Menschen förderten Campact 2018 mit einer regelmäßigen Spende,14 Prozent mehr als im Vorjahr (2017: 60.169). Dazu kommen 86.827Spenderinnen und Spender mit Einzelbeiträgen."2018 haben die Debatten um den Klimaschutz endlich die Bedeutungbekommen, die sie verdienen. Und wir sind stolz und froh, dass wirTeil dieser neuen Klimaschutzbewegung sind", sagt Felix Kolb,geschäftsführender Campact-Vorstand. "Wir erleben allerdings zuThemen wie Verkehrswende oder Seenotrettung auch sehr viel Hass inden Sozialen Medien. Daher hat es uns Mut gemacht, dass wir nach demBrandanschlag auf unser Aktionsmittel-Lager so viel Solidaritäterfahren haben." Das Gebäude mit mehr als 2.500 Aktionsmaterialienwurde durch ein Feuer im Januar 2018 vollständig zerstört.Die meisten zweckgebundenen Spenden entfielen 2018 erstmals aufdie Kampagnen zu Klimaschutz und Energiepolitik (902.000 Euro),gefolgt von ökologischer Agrarpolitik (493.000 Euro). Auch fürDemokratie und Menschenrechte haben sich 2018 viele Menschenengagiert. Für die Kampagnen zur Seenotrettung erhielt Campact286.000 Euro an Spenden und 281.000 Euro für die Arbeit gegenRechtspopulismus und Hate Speech.Die Campact-Unterstützerinnen und -Unterstützer beteiligten sichnicht nur finanziell oder an den Online-Appellen. Viele wollenprogressive Politik selbst gestalten. 2018 starteten sie 870Petitionen auf Campacts Petitionsplattform WeAct (2017: 818Petitionen) - zum Beispiel gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetzoder für die Anerkennung des dritten Geschlechts - und sammelten dort2,5 Millionen Unterschriften. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürgerfolgten dem Campact-Aufruf und besuchten 120 Bundestagsabgeordnete inihren Wahlkreisbüros, um sie auf ein wirksames Klimaschutzgesetz zuverpflichten. Um den Hambacher Wald bildete sich 2018 eine neueKlimaschutzbewegung. Im Herbst kamen mehr als 50.000 Menschen zur bisdahin größten Klimaschutz-Demo zum "Hambi".Der Blick auf 2018 stärkt Campact für die Herausforderungen imlaufenden Jahr. Nachdem der Bundesfinanzhof die Gemeinnützigkeit vonAttac aberkannt hat, muss Campact wie auch anderezivilgesellschaftliche Organisationen, die sich tagespolitischeinbringen, mit dem Verlust der Gemeinnützigkeit rechnen. Deshalbstellt Campact für das laufende Jahr keine Spendenbescheinigungenmehr aus.Achtung Redaktionen:Der Transparenzbericht folgt den Standards der "InitiativeTransparente Zivilgesellschaft". Sie finden ihn hier:http://campact.org/transparenzbericht2018Pressefotos stellen wir auf Anfrage gern zur Verfügung.Pressekontakt:Olga Perov, Pressestelle Campact e.V., perov@campact.de, Tel.: 04231957 590 (auch mobil)Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell