Camp D 2018: Bunt, vielfältig, vernetzt - wie das Leben junger Menschen mit Diabetes (FOTO)

Mainz / Bad Segeberg (ots) -Vom 5. bis 8. Juli trafen sich mehr als 400 Teilnehmer in BadSegeberg zur fünften Auflage von Camp D, Europas größtem Zeltcamp fürjunge Menschen mit Diabetes. Das vielfältige Workshop-Programm setzteerstmalig digitale Schwerpunkte, per Livestream konnten auchNicht-Camper teilnehmen. Auf große Begeisterung stieß erneut dasumfangreiche Sportprogramm, das von zahlreichen Leistungssportlernmit Diabetes begleitet wurde. Ministerpräsident Daniel Günther zeigtesich bei seinem Besuch von der einzigartigen Atmosphäre des Campsbeeindruckt."Colour your life" lautete das Motto des diesjährigen Zelt- undInformationscamps für Jugendliche und junge Erwachsene mit Diabetes.Vom 5. bis 8. Juli 2018 kamen in Bad Segeberg mehr als 400 Teilnehmerund 130 Betreuer zusammen, um an einem abwechslungsreichen Workshop-und Sportprogramm teilzunehmen und den ganz besonderen Geist von CampD zu erleben. Tina Abild Olesen, Geschäftsführerin des VeranstaltersNovo Nordisk Pharma GmbH, freute sich über die hohe Beteiligung undviele glückliche Gesichter: "Das große Interesse zeigt uns, wiewichtig es für junge Menschen mit Diabetes ist, mehr über einenbesseren Umgang mit ihrer Erkrankung zu erfahren, von anderenBetroffenen zu lernen und sich in ungezwungener Atmosphäreauszutauschen."Leben mit Diabetes - "analog" und digital"Herzstück des Camps waren erneut attraktive Workshops, in denenvielfältige Themen, die das Leben mit Diabetes betreffen, ausverschiedenen Blickwinkeln von Ärzten, Psychologen und Betroffenendiskutiert wurden. Dazu gehörten Selbstmotivation, Beruf, Reisen,Führerschein und digitale Technologien ebenso wie Essstörungen,Alkohol, Sexualität und Rechtsfragen. Neu war ein Schwerpunkt aufdigitalen Medien, darunter die "Hackathon-Challenge", in der neueIdeen für ein digitales Diabetes-Management entwickelt wurden - oderauch der Workshop "Apps & Social Media für Menschen mit Diabetes".Von den insgesamt 22 Workshop-Sessions zu zwölf verschiedenen Themenwurden in diesem Jahr erstmals fünf per Livestream auf www.campd.infoübertragen und somit auch Interessierten zugänglich gemacht, dienicht vor Ort sein konnten.Holi Powder und Gib-Watt-du-kannstDas Camp-Motto "Colour you life" wurde unter anderem in Formzweier Gemeinschaftsaktionen aufgegriffen. So "erstrampelten" dieCamp D'ler im Rahmen der Aktion "Gib Watt du kannst" 60 Stunden langnonstop auf Fahrradtrainern Strom für die farbige Beleuchtung einesBallons über dem Camp-Gelände. Zusätzlich fand eine "HoliPowder"-Aktion statt, bei der die Teilnehmer einen farbenfrohen"Unite for Diabetes"-Ring formten.Teamgeist und Engagement zeigten die jungen Teilnehmer auch beimSport: Elf verschiedene Sportarten standen zur Wahl, darunter dasHindernisrennen "Parkour", ein Hockeytraining mit dem an Typ 1Diabetes erkrankten Olympiamedaillen-Gewinner Timur Oruz sowie eineFahrradtour mit dem Ex-Radprofi und heutigen Junioren-Sportdirektordes Team Novo Nordisk, Thomas Raeymakers. Als dieser im Alter von 16Jahren die Diagnose Typ 1 Diabetes erhielt, riet ihm sein Arzt, alleHoffnungen auf eine Profikarriere zu begraben. Doch Raeymaekerserfuhr von Team Novo Nordisk, dessen Kader ausschließlich ausSportlern mit Diabetes besteht, und nahm mit der Profi-Mannschaft aninternationalen Radrennen teil. "Als Team Novo Nordisk Botschaftermöchte ich Menschen mit Diabetes inspirieren und ihnen zeigen, dassman auch mit Diabetes seine Träume verwirklichen kann", erläuterteRaeymakers sein wichtigstes Anliegen bei Camp D.Mit Herzblut beraten und motivierenSeit seiner Gründung im Jahr 2006 wird Camp D geprägt durchmotivierende, hoch engagierte Menschen. Diabetologen, Psychologen,Diabetesberater, Lehrer und Erzieher sind beim Camp D ehrenamtlichmit Herzblut und aus voller Überzeugung dabei. Sie sind rund um dieUhr fachkundige Ansprechpartner, wenn es um Aufklärung, Rat und Hilfebei der Bewältigung des Alltags mit Diabetes geht. Eine von ihnen istDr. Simone von Sengbusch, Diabetologin und Fachärztin fürKinderheilkunde und Jugendmedizin. "Camp D ist ein wirklichaußergewöhnliches Angebot für junge Menschen mit Diabetes", erklärtedie Oberärztin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. "Hierfinden sie Vorbilder, erhalten alltagsnahe Informationen und könnensich in offener Atmosphäre austauschen. Das sind wichtige Aspekte,die einen guten Start in das Erwachsenenleben mit Diabetesunterstützen können."Diabetes-Vorreiterland Schleswig HolsteinHohe Aufmerksamkeit erhielt Camp D auch von politischer Seite.Denn Schleswig-Holstein zählt in Deutschland zu den Vorreitern iminterdisziplinär organisierten Kampf gegen den Diabetes.Ministerpräsident Daniel Günther zeigte sich bei seinem Rundgangbeeindruckt: "Ich habe sehr gerne die Schirmherrschaft des fünftenCamp D übernommen. Weil das Camp Jugendlichen dabei hilft, ihr Lebenselbstbestimmt zu leben und zu gestalten, Einschränkungen zu erkennenund zugleich das Beste daraus zu machen." Der Lübecker Diabetologeund Sprecher der AG Diabetes im Sozialministerium Kiel, Prof. Dr.Morten Schütt, berichtete auf der Camp D-Pressekonferenz überwegweisende Projekte und betonte: "Eine zukunftsgerichtete Versorgungim Bereich Diabetes kann nur interdisziplinär erfolgen. Dabei mussdie Stimme des Patienten zunehmend Gehör finden."Größtes Camp seiner Art in EuropaCamp D ist in der Größenordnung einmalig in Europa: Die über111.000 Quadratmeter große Zeltstadt fasst rund 300 Zelte. ImposanterMittelpunkt des diesjährigen Camps war das 1.800 Quadratmeter großeHauptzelt, in dem alle Teilnehmer zu den Mahlzeiten und zu einzelnenProgrammpunkten zusammen kamen. Lars Kalfhaus, Geschäftsführer desCamp-Sponsors Roche Diabetes Care Deutschland: "Das Camp D ist eineinzigartiges Informations- und Erlebniscamp, bei dem sich jungeMenschen mit Diabetes in toller Atmosphäre austauschen können. Wir freuen uns sehr, dass wir das Camp D bereits zum dritten Mal als Sponsor unterstützen und mit den Jugendlichen gemeinsam Diabetes weiter denken konnten." Unterstützt wurde Camp D 2018 auch von diabetesDE, Abbott, der Deutschen Diabetes-Hilfe DDH-M, der Blood Sugar Lounge und Diashop GmbH. Weitere Informationen auf www.campd.info. In Zusammenarbeitmit vielen Partnern treiben wir diese Veränderungen voran, in derfesten Überzeugung, dass wir gemeinsam Diabetes besiegen können.Erfahren Sie mehr unter www.changingdiabetes.de und diskutieren Siemit unter #changingdiabetesÜber Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbrancheund durch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigtderzeit rund 42.700 Menschen in 79 Ländern. Die Produkte desUnternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländernvertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de. 