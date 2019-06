Camelot ITLab zeigt Logistik der nächsten Generation auf der Transport Logistic 2019

Mannheim, München (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab(Camelot ITLab) stellt auf der diesjährigen Transport Logistic Visionund Praxis der Logistik von morgen vor. Dabei steht die Frage imVordergrund, wie Unternehmen mit intelligenten Technologien auf dieHerausforderungen von morgen reagieren und diese als Motor für deneigenen Erfolg nutzen können. Unter dem Motto "Logistics makes ithappen" öffnet die Transport Logistic vom 4. bis zum 6. Juni 2019ihre Tore.Die weltweite Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT und SupplyChain Management findet in zweijährigem Turnus statt. Besuchererleben bei Camelot ITLab in Halle A3, Stand 205, interaktiveInformationsmöglichkeiten, Live-Demos und den Austausch mit Logistik-und Digitalexperten. Beim Fachvortrag von Andreas Gmür, PartnerLogistik der CAMELOT Consulting Group, erhalten sie zudem wertvolleEinblicke zum Thema Blockchain in der Pharma Supply Chain. DerVortrag findet am 05. Juni um 10:25 Uhr in Halle A4, Forum III, imRahmen des CHEManager Fachforums Pharmalogistik statt.Ohne Transparenz keine Steuerung möglichCamelot ITlab stellt auf der Transport Logistic ausunterschiedlichen Blickwinkeln vor, wie Unternehmen einegrößtmögliche Übersicht und Konsistenz ihrer Daten im Bereich derLogistik und des Transportmanagements erreichen. Ein wichtigerSchritt ist die enge Verzahnung von Supply Chain Execution und SupplyChain Planning. Wie dies in den entsprechenden SAP-Systemen, auch imRahmen einer SAP S/4HANA-Transformation und unter Einbindungkünstlicher Intelligenz (AI), nahtlos erfolgt, kann am Standerforscht werden.Um die vorliegenden Informationen für taktische, operative undstrategische Entscheidung bestmöglich nutzen zu können, sorgt dasCamelot Logistics Dashboard für eine maßgeschneiderte Übersicht. SAPAnalytics für SAP TM und EWM in der Cloud ermöglicht dieentsprechende tiefgehende Auswertung.Mit den Themen Big Data in der Logistik und Next Level SupplyChain Visibility befassen sich die Experten der CAMELOT ManagementConsultants, der ebenfalls auf der Transport Logistic vertretenenSchwesterfirma der Camelot ITLab. Die Services beider Beratungenverbinden IT-, Prozess- und Business-Expertise für eine 360°-Sicht.Innovation durch Prozessverständnis"Die Logistik steht heute vor vielen Herausforderungen: vorexternen Ereignissen, die sich auf die Supply Chain auswirken, aberauch vor internen wie der Integration neuer, digitaler Lösungen," soSteffen Joswig, Geschäftsführer bei Camelot ITLab. "Mit unsererInnovations- und Prozessexpertise entlang der gesamten Value Chainunterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Logistik auf ein neuesNiveau zu heben."Über die Camelot ITLab GmbHCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist dasführende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value ChainManagement. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLabKunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrumreicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in derdigitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. AlsTeil der CAMELOT Group mit weltweit 1.800 Mitarbeitern steht CamelotITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität undEnd-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.www.camelot-itlab.comPressekontakt:Franziska BernhardSenior Manager Marketing CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 (0)621 86298-421Email: fber@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell