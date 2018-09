Camelot ITLab stellt auf der SAP TechEd Lösung für Datenschutz in der Blockchain vor / Camelot Trusted Computing Appliances wird in Las Vegas zum ersten Mal gezeigt

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Mannheim (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (CamelotITLab) präsentiert seine Lösung Trusted Computing Appliances amIntel-Stand auf der SAP TechEd zum ersten Mal der Öffentlichkeit. DieMesse findet vom 2. bis zum 5. Oktober 2018 in Las Vegas statt.Camelot Trusted Computing Appliances ermöglicht einen kontrolliertenDatenaustausch über Blockchain-Netzwerke. Die Lösung integriertTechnologien von SAP und Intel.Camelot ITLab zeigt mit seiner Lösung auf der SAP TechEd, wieIntel SGX-basierte Architekturen und Blockchain-Services von SAPzusammengebracht werden können, um es Unternehmen zu ermöglichen,sensible Daten via Blockchain zu teilen. "Das ist ein großer Schrittfür den Datenschutz innerhalb von Blockchain-Netzwerken. Die kürzlichverkündete Partnerschaft zwischen SAP und Intel im Bereich Blockchainzeigt den erhöhten Bedarf einer solchen Lösung für Unternehmen", soSteffen Joswig, Managing Partner bei Camelot ITLab.Camelot Trusted Computing Appliances unterstützt dabei, eingrundsätzliches Problem zu lösen: Auch wenn Datensicherheit einewichtige Eigenschaft von Blockchain-Technologien ist, sind sie kaumdafür geeignet, sensible Daten zu teilen, da in einemStandard-Blockchain-Netzwerk per Definition alle Daten von denverbundenen Teilnehmern eingesehen werden können.Der auf der SAP TechEd gezeigte Use Case kommt ursprünglich ausder Eisen- und Stahlindustrie. Er zeigt wie Stahlproduzentenzuverlässig Aussagen über ihre Produkte weitergeben können. Über denMechanismus können sie nachweisen lassen, ob bestimmte regulierteInhaltsstoffe in ihren Produkten enthalten sind, ohne das gesamte,nicht-öffentliche Mischrezept mit dem Blockchain-Netzwerk zu teilen.Camelot ITLab ist seit den Anfängen des BlockchainCo-Innovationsprogramms Partner der SAP und hat zudem ein Whitepaperzusammen mit DellEMC zum Thema Off-Chain Smart Contracts verfasst.Das Whitepaper kann heruntergeladen werden unterwww.camelot-itlab.com/en/blockchain-whitepaper/Über die Camelot ITLab GmbHCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist dasführende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value ChainManagement. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLabKunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrumreicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in derdigitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. AlsTeil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht CamelotITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität undEnd-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions. From innovationsto solutions. www.camelot-itlab.comPressekontakt:Franziska BernhardSenior Manager Marketing CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 (0)621 86298-421Email: fber@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell