Camelot ITLab setzt auf Process Mining: Partnerschaft mit Celonis geschlossen / Camelot-Kunden profitieren von voller Prozesstransparenz durch innovative Big-Data-Lösung von Celonis

München, Mannheim (ots) - Celonis, Marktführer im Bereich ProcessMining, und Camelot ITLab, führendes SAP-Beratungsunternehmen fürdigitalisiertes Value Chain Management, gaben heute ihrePartnerschaft bekannt. Als offizieller Beratungspartner von Celonisunterstützt Camelot ITLab seine Kunden ab sofort bei derProjekt-Konzeption und der Implementierung der innovativenBig-Data-Analyselösung.Process Mining ist eine neue Technologie, mit der Unternehmenaller Branchen erstmals vollständige Transparenz und damit hoheEffizienz in ihren Prozessen erreichen können. Celonis nutzt diedigitalen Spuren, die jede IT-gestützte Transaktion im Unternehmenhinterlässt. Durch Echtzeit-Visualisierung wird die tatsächlicheProzesskette sichtbar. Hierdurch wird es möglich, auf einen Blick zuerkennen, wann und wo vom Standardprozess abgewichen wird, wie hochdie tatsächlichen Durchlaufzeiten der Prozesse sind und inwieweit eszu kostentreibenden Ineffizienzen und Compliance-Verstößen kommt.Günter Krieglstein, Managing Partner bei Camelot ITLab,kommentiert die Partnerschaft: "Die Process-Mining-Lösung von Celonisist eine perfekte Ergänzung unseres digitalen Service-Portfolios. AlsSpezialist für die digitale Wertschöpfungskette verknüpfen wir unsertiefes Prozesswissen mit dieser innovativen Big-Data-Analyselösungund können unseren Kunden damit einen zusätzlichen Mehrwert bieten."Ausschlaggebende Gründe für die Anerkennung von Camelot alsCelonis-Beratungspartner waren unter anderem das gut passendePortfolio, technisches Know-how und namhafte Referenzkunden.Bastian Nominacher, Mitgründer und Co-CEO von Celonis, erklärt:"Process Mining ist eine innovative Technologie, die eine niedagewesene Transparenz im Bereich der Prozessanalyse ermöglicht. Mitstarken, zukunftsorientiert denkenden Partnern wie Camelot möchtenwir sicherstellen, dass immer mehr Kunden davon profitieren können."Über Camelot ITLabCamelot ITLab ist das führende SAP-Beratungsunternehmen fürdigitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 JahrenErfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitalerTransformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialogzu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zurUmsetzung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der Camelot Groupmit weltweit 1.600 Mitarbeitern steht Camelot ITLab fürKundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität undEnd-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.Über CelonisCelonis ist der weltweit führende Anbieter von Process Mining. DieTechnologie nutzt die digitalen Spuren, die jede IT-gestützteTransaktion im Unternehmen hinterlässt und visualisiert dieProzesskette in Echtzeit. Die so entstehende Transparenz bietet diebestmögliche Grundlage, um Prozesse zu verstehen, zu analysieren undzu optimieren. Unternehmen aus über 15 Industrien nutzen bereits dieflexible Plattformlösung, um mittels Big Data die Effizienz dereigenen Prozesse maßgeblich zu steigern. Siemens, ABB, Bayer, RWE,EDEKA, Schaeffler, Vodafone und viele weitere namhafte Unternehmenaus Handel, Industrie und dem Dienstleistungssektor zählen zu denzufriedenen Kunden. Celonis ist das am schnellsten wachsendeTechnologieunternehmen Deutschlands und operiert neben seinemHeadquarter in München weltweit mit Büros in den USA und in denNiederlanden.Pressekontakt:Camelot ITLab GmbHSandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsTelefon: +49 (0)89 741185-426E-Mail: sgsc@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comCelonis SEJanine KantersDirector Marketing EuropeE-Mail: j.kanters@celonis.comwww.celonis.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell