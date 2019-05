Camelot ITLab präsentiert Lösungen für die Self-Driving Supply Chain auf der SAPPHIRE NOW®

Mannheim, Orlando (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab(Camelot ITLab), ein globaler SAP-Partner, stellt vom 7. bis 9. Maiauf der SAPPHIRE NOW® and ASUG Annual Conference in Orlando, Florida,seine Lösungen für die Self-Driving Supply Chain vor. Hierbeikonzentriert sich Camelot auf Innovationen für das digitalisierteValue Chain Management: von Geschäftsanwendungen auf Basis vonDemand-Driven MRP und Blockchain bis hin zu künstlicher Intelligenzim Stammdatenmanagement. Konferenzbesucher dürfen sich aufhochwertige Live-Demos und Expertengespräche am Camelot-Stand (Nr.444) freuen.Self-Driving Supply Chains werden durch Integration,Automatisierung und Nutzung neuester Technologien aufgebaut. Camelotwird zeigen, wie das End-to-End-Management der WertschöpfungsketteUnternehmen der Vision der Self-Driving Supply Chain näher bringt.Demand-Driven MRP in SAP Integrated Business PlanningAnfang dieses Jahres gab SAP eine gemeinsame Initiative mitCamelot ITLab bekannt, die sich zum Ziel setzt, das Modell desDemand-Driven Adaptive Enterprise (DDAE) in die Lösung SAP IntegratedBusiness Planning zu integrieren. Auf der SAPPHIRE NOW erfahren dieBesucher in Demos, Präsentationen und Podiumsgesprächen mehr überdiese revolutionäre Neuerung im Supply Chain Management. Die neueLösung soll Unternehmen schnelle und flexible Prozesse für dieAbwicklung der Gesamtlogistikkette liefern und ihnen helfen, denHerausforderungen eines zunehmend unbeständigen Geschäftsumfeldsbegegnen zu können.Die Blockchain für UnternehmenCamelot ist Wegbereiter für die Einführung von Blockchain-Lösungenund hat praxisnahe Anwendungen entwickelt, um die inhärentenHerausforderungen für Unternehmen zu bewältigen. Die CamelotHypertrust Platform und Trusted Computing Appliances machen dieBlockchain für globale Unternehmen zu einem sicheren Erlebnis.Zusammen mit dem Kunden Deutsche Telekom wird Camelot ITLab eineBlockchain-basierte Plattform für Accounting Automation vorstellen,die für digitale Ressourcen und Dienste verwendet werden kann. Zudemwird in Zusammenarbeit mit Dell EMC und Intel eine neue Case Studyveröffentlicht, die sich auf intelligente Off-Chain Smart Contractsfür regulierte Inhaltsstoffe in Konsumgütern konzentriert.Künstliche Intelligenz und intelligente DatennutzungKünstliche Intelligenz (KI) ist Innovationskraft imStammdatenmanagement, in der Logistik, in Analytics sowie in vielenweiteren Bereichen. Camelot wird auf der SAPPHIRE NOW zeigen, wie KIUnternehmen neue Wege eröffnet und wie Daten intelligent genutztwerden können. Eine Lösung auf diesem Gebiet ist Camelot Segment &Strategize - eine SAP-zertifizierte und auf der SAP Cloud Platformaufgebaute Lösung, die konfigurierbare, komplexe und automatischeSegmentierungssequenzen mit voller Systemintegration ermöglicht.Camelots "Global Community for AI in MDM" bringt Experten aufinternationaler Ebene zusammen."Auf der SAPPHIRE NOW können Besucher den Puls der Innovationerleben. Als langjähriger Innovations- und Entwicklungspartner vonSAP freuen wir uns sehr, diesen mit unseren neuen Lösungen imdigitalisierten Value Chain Management weiter zu beschleunigen", soDr. Josef Packowski, CEO der CAMELOT Consulting Group.Die SAPPHIRE NOW and ASUG Annual Conference ist die weltweitführende Veranstaltung für Unternehmenstechnologie und die größteKonferenz, die von SAP-Kunden abgehalten wird. Sie bietet Besucherndie Möglichkeit, Neues zu erfahren und sich mit Kunden,SAP-Führungskräften, Partnern und Experten des gesamtenSAP-Ökosystems zu vernetzen.Über Camelot ITLabCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist dasführende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value ChainManagement. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLabKunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrumreicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in derdigitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. AlsTeil der CAMELOT Group mit weltweit 1.800 Mitarbeitern steht CamelotITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität undEnd-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.www.camelot-itlab.comSAP, SAPPHIRE NOW und andere in diesem Dokument erwähnte Produkteund Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sindMarken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderenLändern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sieauf der Seitehttp://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx Alleanderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken derjeweiligen Firmen.Pressekontakt:Franziska BernhardSenior Manager Marketing CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 (0)621 86298-421Email: fber@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell