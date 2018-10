Camelot ITLab präsentiert Hypertrust Identity Management auf der SAP TechEd in Las Vegas

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Mannheim / Las Vegas (ots) - Neue Applikation löstVertrauensproblem bei Blockchain-basierten GeschäftstransaktionenCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) stellt auf derheute startenden SAP TechEd in Las Vegas eine neue verteilteAnwendung auf Basis der Camelot Hypertrust Platform vor. HypertrustIdentity Management sorgt für eine sichere Identitätsverwaltung beiBlockchain-basierten geschäftlichen Transaktionen und erhöht damitdas Vertrauen in einem Blockchain-Netzwerk. Ein typischesEinsatzszenario sind Transaktionen innerhalb vonLieferantenbeziehungen, die über eine Blockchain abgewickelt werden.Hypertrust Identity Management ist eine der ersten Anwendungen, diedie Hyperledger Indy Technologie in Kombination mit SAP-Softwarenutzt.Geschäftliche Transaktionen, die über ein Blockchain-Netzwerkabgewickelt werden ("Smart Contracts"), benötigen eine eindeutigeIdentifizierbarkeit der beteiligten Parteien und einenvertrauenswürdigen Nachweis der Richtigkeit von Behauptungen ("ClaimValidation"). Systeme für eine verteilte Identitätsverwaltung wieHyperledger Indy bieten zwar eine derartige Prüfung auf Basis einerasymmetrischen Verschlüsselung und grundlegender Prüfmethoden. Beikomplexeren oder Echtzeit-Prüfalgorithmen wie sie für regulatorischeoder qualitätssichernde Maßnahmen typisch sind, ist das jedoch nichtausreichend. Aus diesem Grund kombiniert Hypertrust IdentityManagement die Funktionalitäten von Hyperledger Indy mit einererweiterten Echtzeit-Validierung auf Basis der Camelot TrustedComputing Appliances. Die auf SAP- und Intel-Technologien basierendenTrusted Computing Appliances sind eine Lösung für den sicherenAustausch sensibler Daten in einem Blockchain-Netzwerk. HypertrustIdentity Management ist die jüngste Anwendung der Camelot HypertrustPlatform, ein Blockchain-basiertes, zugangsbeschränktes Netzwerk ausverteilten Apps für spezifische Anwendungsfälle entlang der gesamtenUnternehmens-Wertschöpfungskette."Hypertrust Identity Management ist ein weiterer Meilenstein inCamelots Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung wegweisender digitalerLösungen, die echte Business-Probleme lösen", kommentiert SteffenJoswig, Geschäftsführer der Camelot ITLab.Blockchain-basierte Lösungen von Camelot auf der SAP TechEdAuf der diesjährigen SAP TechEd vom 2.-5. Oktober 2018 in LasVegas stellt Camelot ITLab die neue Applikation Hypertrust IdentityManagement sowie seine Trusted Computing Appliances am Stand vonIntel (Standnummer 425) vor. Darüber hinaus präsentieren dieBlockchain-Experten von Camelot auch ihr neues BlockchainAccelerator-Paket für die Verwaltung von Mobilgeräten, das dabeihilft, die Wiederverwendung gestohlener Mobilgeräte einzudämmen.Camelot ITLab ist seit den Anfängen des BlockchainCo-Innovationsprogramms Partner der SAP und hat zudem gemeinsam mitDellEMC ein Whitepaper zum Thema Off-Chain Smart Contracts verfasst.Das Whitepaper kann heruntergeladen werden unterwww.camelot-itlab.com/en/blockchain-whitepaper/Pressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCamelot ITLab GmbHRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell