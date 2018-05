Camelot ITLab präsentiert Chatbot für SAP MDG auf der SAPPHIRE NOW 2018 / Live-Demo der ersten Anwendung für Machine Learning im Stammdatenmanagement am Stand 1419A

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Mannheim, Orlando (ots) - Die Camelot Innovative Technologies Lab(Camelot ITLab) stellt auf der diesjährigen SAPPHIRE NOW, derweltgrößten SAP-Konferenz und -Kundenmesse, vom 5. - 7. Juni 2018 denersten Chatbot für die tägliche Pflege von Stammdaten in SAP MasterData Governance (MDG) vor. In Live-Demo-Vorführungen am Stand 1419Aund im Konferenzraum PC73 können Besucher der Messe den persönlichenAssistenten testen und Künstliche Intelligenz im Stammdatenmanagementerleben.Die auf Machine Learning (ML) basierende Chatbot-Anwendung istintegriert in SAP MDG, die Standard-Software-Lösung für dasManagement von Stammdaten von SAP. Anwender profitieren von einerintuitiven Nutzung basierend auf den Watson Conversation Services vonIBM und SAP Fiori Applikationen. Der persönliche Assistent erspartdem Anwender zahlreiche Klicks und garantiert ein völlig neuesNutzererlebnis, beispielsweise bei der Anlage neuer Materialien."Das Thema Stammdatenmanagement zählt zu den Kernkompetenzen vonCamelot. Mit innovativen Lösungen, die wir in unseren Centers ofDigital Innovation entwickeln, schaffen wir immer wieder neuengeschäftlichen Mehrwert für unsere Kunden. Der Chatbot für SAP MDGist ein Beispiel, auf das ich besonders stolz bin", kommentiertSteffen Joswig, Geschäftsführer der Camelot ITLab, die neueChatbot-Anwendung.Der Chatbot ist das Ergebnis des ersten Innovationszyklus der vonder CAMELOT Group ins Leben gerufenen "Global Community forArtificial Intelligence in Master Data Management".Dabei handelt es sich um eine offene Community, die MDM- undAI-Vordenker aus Praxis und Forschung miteinander vernetzt und so dengezielten Wissenstransfer und Austausch fördert. Anfragen für eineTeilnahme werden auf www.ai-mdm.com entgegengenommen.Die SAPPHIRE NOW ist die weltweit größte SAP-Konferenz und-Kundenmesse. Sie findet vom 5. - 7. Juni 2018 in Orlando, Florida(USA) statt. Neben dem Chatbot für das Stammdatenmanagement wirdCamelot weitere innovative IT-Lösungen und -Konzepte vorstellen,insbesondere im Bereich Demand-Driven Supply Chain Management,Blockchain und Artificial Intelligence.Über die Camelot ITLab GmbHCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist dasführende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value ChainManagement. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLabKunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrumreicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in derdigitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. AlsTeil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht CamelotITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität undEnd-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.Pressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCamelot ITLab GmbHRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell