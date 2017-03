Camelot ITLab nimmt am Lighthouse-Programm für SAP S/4HANA Cloud teil / SAP honoriert herausragende Expertise der Camelot ITLab für SAP S/4HANA

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Mannheim (ots) - Die Camelot ITLab GmbH wurde von SAP als einesder ersten deutschen Beratungsunternehmen in das exklusiveLighthouse-Programm für SAP S/4HANA Cloud aufgenommen. Die SAPwürdigt damit die umfassende Expertise der Camelot ITLab in denBereichen SAP HANA, SAP S/4HANA und SAP S/4HANA Cloud.Kunden der Camelot profitieren so von einem herausragenden Wissenund höchster Implementierungsqualität im Umfeld von SAP HANA, SAPS/4HANA und SAP S/4HANA Cloud. Camelot unterstreicht seinstrategisches Bekenntnis zu SAP S/4HANA, indem das Unternehmen SAPS/4HANA Cloud als einer der ersten Kunden bei sich einführt.SAP S/4HANA, von SAP auch als "digitaler Kern" bezeichnet, ist dieneue ERP-Suite der SAP und bildet damit die Grundlage zurDigitalisierung von Unternehmen. Sie basiert auf derIn-Memory-Plattform SAP HANA und hat mit SAP Fiori eine moderneBenutzeroberfläche, die eine personalisierte und damit vereinfachteBedienung ermöglicht. Kunden können bei der Nutzung von SAP S/4HANAzwischen zwei Bereitstellungsoptionen wählen. Neben der Installationvor Ort mit hoher Flexibilität zur Individualisierung (on-premise)gibt es nun SAP S/4HANA Cloud: schlank, skalierbar und schnell zuimplementieren. SAP S/4HANA Cloud ist für unterschiedliche Bereicheverfügbar: Enterprise Management Cloud, Finance Cloud, ProfessionalServices Cloud, SAP Hybris Marketing Cloud und demnächst auchManufacturing Cloud."Mit SAP S/4HANA Cloud wollen wir Unternehmen dabei helfen,Komplexität abzubauen, Innovationen einzuführen undWettbewerbsvorteile auszubauen. Dazu benötigen wir die Unterstützungvon starken, kompetenten Partner wie Camelot", kommentiert HeikoMauersberg, Vice President MEE S/4HANA Cloud bei SAP, diePartnerschaft.Steffen Joswig, Geschäftsführer der Camelot ITLab, erläutert: "DieTeilnahme am Lighthouse-Programm für SAP S/4HANA Cloud bedeutet fürCamelot mehr als nur eine weitere Partnerschaft mit der SAP. Sieunterstreicht unsere Stellung als innovatives Beratungshaus, dasseine Kunden in ihrer digitalen Transformation begleitet. Wir wissennicht nur um die zentrale Rolle von SAP S/4HANA im Portfolio der SAP,Kunden finden in uns vor allem einen erfahrenen Beratungspartner, dermit strategischer Perspektive längst auch Cloud-Lösungenimplementiert."Über Camelot ITLab GmbHCamelot ITLab ist das führende SAP-Beratungsunternehmen fürdigitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 JahrenErfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitalerTransformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialogzu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zurUmsetzung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der Camelot Groupmit weltweit 1.600 Mitarbeitern steht Camelot für Kundenorientierung,Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen. FromInnovations to Solutions.Pressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCamelot ITLab GmbHRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell