Camelot ITLab macht digitale Logistik erlebbar / Auf der LogiMAT 2018 zeigt Camelot wegweisende IT-Lösungen und -Services für die Logistik

Mannheim/Stuttgart (ots) - Von heute bis einschließlich 15. Märzstellt Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) auf derLogiMAT 2018 in Stuttgart praxiserprobte und innovative SAP-basierteLösungen zur Digitalisierung und ganzheitlichen Optimierung vonTransport- und Lagerlogistikprozessen vor. Darüber hinaus zeigt derDigitalisierungsspezialist konkrete Anwendungsfälle derBlockchain-Technologie in der Logistik. Die LogiMAT ist die größtejährlich stattfindende Intralogistikmesse Europas.In Vorträgen und an Stand Nr. D56 in Halle 8 zeigen dieValue-Chain- und Digitalisierungsexperten von Camelot, wie derdigitale Wandel gestartet werden kann und sich neue Geschäftschancenerschließen lassen. Ein Fokus liegt dabei auf den BereichenBlockchain und Internet of Things (IoT). Als eines der wenigenUnternehmen, die sich mit Blockchain befassen, bietet derDigitalisierungsspezialist nicht nur theoretische Konzepte, sondernvor allem auch praxiserprobte Blockchain-Anwendungsfälle für dieLogistikbranche.Für die Identifizierung und Umsetzung maßgeschneiderter digitalerUse Cases hat Camelot ITLab das weltweit einzigartige Angebot CamelotDigital EXPERIENCE² entwickelt. Digital EXPERIENCE² ist einumfassendes Produkt- und Serviceangebot, das den potenziellendigitalen Return on Investment neuer digitaler Technologien erlebbarmacht.Blockchain in der LogistikAls Highlight stellen die Blockchain-Experten in Live-Demos amMessestand sowie in zwei Fachvorträgen am Forum Innovationenkonkrete, bereits in der Praxis getestete Anwendungsfälle aus derLogistik vor, wie die Lösung Sensor-Driven Track & Trace. DieseSensoren-basierte Lösung bietet beispielsweise Unternehmen, diephysische Güter transportieren, ein wirkungsvolles Track &Trace-System zur Nachverfolgung und zum Monitoring ihrer Produkte,mit allen Vorteilen einer Blockchain.Innovative Lösungen im SAP-UmfeldDarüber hinaus können sich Besucher am Camelot-Messestand einenÜberblick über die mannigfaltigen Möglichkeiten zur Perfektionierungihrer Value Chain verschaffen. Diese reichen von Transportmanagementmit SAP TM über Lagerlogistik mit SAP EWM bis hin zurSupply-Chain-Planung mit Lösungen wie SAP IBP und dem revolutionärenAnsatz der kundenbedarfsgesteuerten Planung (DDMRP). Die innovativeCamelot-App Dock Schedule Optimizer auf Basis von SAP- undHERE-Technologien ermöglicht eine Digitalisierung und Optimierung derLadeplanung."Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Logistik und in IT-Lösungensind wir in der Lage, die gesamte Wertschöpfungskette unserer Kundenlückenlos abzudecken", beschreibt Steffen Joswig, Geschäftsführer derCamelot ITLab, die Vorteile des ganzheitlichen Camelot-Ansatzes. "InKombination mit unserer umfassenden Digitalisierungskompetenzeröffnen sich für unsere Kunden völlig neue Möglichkeiten zurOptimierung und Neuausrichtung ihrer Logistikprozesse."Über Camelot ITLab GmbHCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist dasführende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value ChainManagement. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLabKunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrumreicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in derdigitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen.Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern stehtCamelot ITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualitätund End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.Pressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCamelot ITLab GmbHRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell