Camelot ITLab ist SAP-Partner des Jahres für die Prozess- und und Life-Sciences-Industrie / Würdigung für herausragende Expertise in der SAP-Diamant-Initiative

Mannheim (ots) - Im Rahmen der Diamant-Initiative wurde Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) von der SAP Deutschland zum Partner des Jahres im Bereich "Consulting - Process & Life Sciences" gekürt. Grund für die Auszeichnung sind die herausragende Expertise, Innovationen und besondere Leistungen von Camelot in diesen Branchen. Darüber hinaus berief die SAP das IT-Beratungsunternehmen in den strategisch wichtigen Partner Advisory Council.Mit der Auszeichnung würdigt die SAP die Marktposition von Camelot als führende IT-Beratung für die Digitalisierung von Wertschöpfungsketten insbesondere in der Prozess- und Life-Sciences-Industrie. "Die Anerkennung ist ein weiterer Meilenstein in unserer 25-jährigen engen Partnerschaft mit SAP. Sie bestätigt nicht nur unser marktführendes Branchen-Know-how in der SAP Community, sondern ist auch ein starkes Signal an unsere Kunden", kommentiert Aseem Gaur, Executive Vice President Strategic Alliances & Global Expansion bei Camelot. Kunden von Camelot und SAP profitieren zukünftig von einer noch intensiveren Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern.Als Teil der Diamant-Initiative für SAP-Partner wurde Camelot aufgrund der überragenden Leistungen zudem für die Teilnahme am exklusiven Partner Advisory Council nominiert. Der Partner Advisory Council ist das jährliche Top-Gremium für den strategischen Austausch von Partnern mit der Geschäftsführung der SAP in Deutschland. Für Camelot-Kunden hat das gleich zweierlei Vorteile: Einerseits profitieren sie von einem einzigartigen Wissensvorsprung, andererseits können wichtige Kundenanliegen direkt auf SAP-Geschäftsleitungsebene adressiert werden.Mit der Diamant-Initiative ehrt die SAP Deutschland diejenigen Partnerunternehmen, die sich durch herausragende Leistungen verdient gemacht haben und Kunden dabei unterstützen, ihr volles Potenzial zu nutzen. Die Initiative basiert auf einer als "Diamant-Modell" bezeichneten Bewertungsmatrix, die u.a. die Dimensionen Expertise, Innovation und Lösungen in einer bestimmten Branche bzw. Fachbereich umfasst.Den SAP Gold Partner Camelot ITLab und SAP verbindet eine 25-jährige, intensive Partnerschaft. Camelot ist sowohl strategischer Entwicklungs- (SAP IBP for DDR) und Innovationspartner der SAP als auch Implementierungspartner und Early Adopter von SAP-Lösungen. Das Unternehmen blickt auf eine Erfolgsbilanz von über 350 großen SAP-Transformationen.Über die Camelot ITLab GmbHCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist ein führendes IT-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management und Innovationstreiber für neue Enterprise-Technologien wie Blockchain und AI. Wir leiten und begleiten Unternehmen auf der ganzen Welt in der Transformation ihrer System-Landschaften, mit einem starken Fokus auf Supply Chain Management, Logistik, Data & Analytics, Customer Experience und ERP. Camelot ITLab ist ein langjähriger Partner der SAP - mit gemeinsamen Co-Entwicklungsinitiativen - und bietet sowohl maßgeschneiderte SAP-Implementierungen als auch eigene, disruptive Lösungen. Als Teil der CAMELOT Consulting Group mit 1.800 Mitarbeitenden weltweit steht Camelot ITLab für höchste Qualität und Verantwortung, belegt durch eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz. Innovation to Solution. www.camelot-itlab.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell