Camellia: Ist das wirklich alles?

Camellia, ein Unternehmen aus dem Markt "Landwirtschaftliche Produkte", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 10603,33 GBP im Plus (+0.51 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unsere Analysten haben Camellia nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Camellia-Aktie hat einen Wert von 63,16. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (55,74). Auch hier ist Camellia weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,74), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Camellia.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 33,28. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Camellia zahlt die Börse 33,28 Euro. Dies sind 23 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Nahrungsmittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 43,14. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Camellia. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Camellia daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Camellia von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.