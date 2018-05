Cameco Aktie: Das sieht großartig aus – doch was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Cameco":

Cameco ist am Mittwoch ohne jede Volumina am Markt nicht einen Cent vorangekommen. Was ist da los, fragen sich die Charttechniker inzwischen und sehen den Wert in einem Wartemodus. Seit Tagen schon verharren die Notierungen in Höhe von 9 Euro. Von dort aus geht es derzeit nicht so voran, wie es sich die Chartanalysten im laufenden Trend versprochen hatten. Denn: Die ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.