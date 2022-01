Cameco Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Cameco":

Für die Aktie Cameco aus dem Segment "Kohle & Brennstoffe" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 05.01.2022, 19:56 Uhr, ein Kurs von 30.01 CAD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cameco auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Cameco schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,28 % und somit 5,16 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,44 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Cameco erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 65,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 15,19 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +50,69 Prozent im Branchenvergleich für Cameco bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,19 Prozent im letzten Jahr. Cameco lag 50,69 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cameco-Aktie hat einen Wert von 33,67. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (55,48). Cameco ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,48). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Cameco.