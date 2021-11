Cameco Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Danaher":

An der Heimatbörse Toronto notiert Cameco per 22.11.2021, 16:30 Uhr bei 32.01 CAD. Cameco zählt zum Segment "Kohle & Brennstoffe".

Die Aussichten für Cameco haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cameco-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cameco vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 23,2 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (32,01 CAD) ausgehend um -27,52 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Cameco von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Cameco erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 166,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 14,87 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +151,84 Prozent im Branchenvergleich für Cameco bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,87 Prozent im letzten Jahr. Cameco lag 151,84 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Cameco ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 90,34 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 8 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 83,3 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

