Camden Property: Aktienanalyse vom 07.07.2018

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Camden Property per 05.07.2018 bei 91,44 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Camden Property entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 54,09 und liegt mit 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Real Estate) von 108,65. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Camden Property auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Positive und negative Tage hielten sich die Waage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung abzulesen war. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Camden Property diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Analysteneinschätzung: Für Camden Property liegen aus den letzten zwölf Monaten 7 Buy, 5 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Camden Property vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 90,85 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (91,44 USD) könnte die Aktie damit um -0,65 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Camden Property-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.