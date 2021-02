Camden National Aktie: Insiderwissen?

Eine Form 4 Einreichung bei der SEC am Montag, den 8. Februar zeigte, dass EVP White Gregory A. 1.000 Aktien von Camden National Inc. (NASDAQ:CAC) zu einem Durchschnittspreis von $39,79 gekauft hat. Durch die Transaktion stieg der Anteil der Führungskraft an Camden National Inc. auf 2.928 Aktien. Die Aktien von Camden National I stiegen um 1,14% gegenüber dem letzten Schlusskurs.

