Camden Market bietet als Erster in Großbritannien WeChat Pay an der Kasse mit SafeCharge an

London (ots/PRNewswire) -Chinesische Touristen und die chinesische Gemeinschaft inGroßbritannien können mit ihrer bevorzugten Zahlungsmethode einkaufenund zahlenSafeCharge (http://safecharge.com), ein führendesZahlungstechnologie-Unternehmen, hat in Partnerschaft mit CamdenMarket, Teil des "Market-Tech"-Portfolios, die bahnbrechendeIntegration von WeChat Pay, einer weitverbreiteteneWallet-Zahlungslösung in China, bekannt gegeben. Der ikonischeCamden Market, Londons viertgrößte Touristenattraktion, ist der ersteStandort in Großbritannien, der WeChat Pay an seinen Verkaufsstellenzur Verfügung stellt. Chinesische Touristen und die chinesischeGemeinschaft in Großbritannien werden jetzt ihre bevorzugteZahlungsmethode beim Einkauf benutzen können, da die Einführung desZahlungssystems beginnt und WeChat etappenweise auf dem Camden Marketimplementiert wird.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/528228/SafeCharge_Logo.jpg )WeChat Pay hat Zahlungen in China revolutioniert und baut seineReichweite sehr schnell nach Europa aus. Allein im Jahr 2017 wurdenZahlungen in Höhe von 1,5 Trillionen EUR weltweit durch WeChat Payabgewickelt und dieser Dienst macht 40 % des chinesischen mobilenZahlungsmarktes aus (laut iResearch). Dies ist ein deutlicher Hinweisfür Händler in Europa, denn die Gesamtausgaben der chinesischenTouristen sind höher als die der europäischen und amerikanischenTouristen zusammen, wobei 50 % der Luxus-Einkäufe in Europa vonasiatischen Kunden getätigt werden. Anders als manche eWallets undkontaktlose Zahlungsmethoden, die auf 30 £ pro Transaktion begrenztsind, bietet WeChat Pay Händlern und Verbrauchern mehr Flexibilität.Daher ist es für Händler ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal imWettbewerb, wenn sie diesen Zahlungsservice anbieten können."Wir sind stolz darauf, in Großbritannien die Ersten zu sein, dieWeChat Pay am Verkaufsort auf dem Camden Markt integrieren. Dieseinnovative Zahlungsmethode wird als das nächste großeZahlungsphänomen in Europa angesehen", bemerkte David Avgi, CEOSafeCharge. "Diese Integration zeigt, dass wir Pioniere derZahlungstechnologie sind, da wir stets neue Möglichkeiten suchen,unsere Zahlungslösungen zu verbessern.""Wir sind hocherfreut, mit WeChat und SafeChargezusammenzuarbeiten, um WeChat Pay in unser modernes EPOS-System imCamden Market zu integrieren", sagte Ceri Davies, Operations Directorvon Camden Market. "Bei den Hunderttausenden von chinesischenBesuchern, die jedes Jahr nach London kommen, glauben wir, dass diesein neuer Weg ist, wie wir weiterhin Werbung für die Tradition vonCamden Market im Ausland machen können und neue Besucher zu unserenGeschäften, Ständen und Restaurants anziehen können. Mit über 30.000Besuchern pro Tag bleibt Camden Market weiterhin eine von Londonsbeständigsten Attraktionen und wir glauben, dies ist ein großartigerWeg, sich der wachsenden Zahl der einheimischen Chinesen undchinesischen Touristen anzupassen, die den Markt besuchen. Wir sindständig auf der Suche nach neuen und innovativen Wegen, um unserePächter zu unterstützen, und wir hoffen, dass diese Integration esunseren Händlern ermöglichen wird, die Bedürfnisse eines vielfältigenLondons zu befriedigen."Einer der ersten Händler, der WeChat Pay übernimmt, Killa DillasMitgründer Joshua Whiting, sagte: "Wir bringen gerne neue Technologiein unsere Betriebe und wir finden es aufregend, einer der erstenHändler Großbritanniens zu sein, der WeChat Pay benutzt. WeChat Payist riesig in China und wir glauben, dass die Art und Weise, wiediese "App für alles" soziale Medien, Nachrichtenaustausch undZahlungssysteme integriert, für unser Geschäft von großem Vorteilsein wird."Han Chin, Creative Director der Studio Collection, sagte:"Chinesische und asiatische Studenten und Touristen haben London inden letzten Jahren überflutet. In der letzten Zeit haben mehr undmehr dieser Einkäufer die Existenz von Camden Town bemerkt. AlsEinzelhändler ist es unsere Aufgabe, unseren Kunden ein flexibles undangenehmes Einkaufserlebnis zu bieten und WeChat Pay ermöglicht esuns, der neuen Demografie von Besuchern gerecht zu werden. WeChat Payist eine revolutionäre Reform für das Massenzahlungssystem und wirsind stolz darauf, Teil dieser neuesten Entwicklung beiHandelstechnologien zu sein. Es handelt sich hier nicht nur um eineeffiziente Handelsplattform, denn mit dem WeChat Messaging-Servicekönnen wir mit Kunden in Echtzeit kommunizieren, die neuestenProdukte mit mehr Details vorstellen und unseren Kundendienst imAusland verbessern."Über SafeChargeSafeCharge International Group Limited ist derZahlungsdienstleistungspartner für die anspruchsvollsten Unternehmender Welt. SafeCharge bietet globale Zahlungsdienstleistungen für alleVertriebswege, von Anschaffung und Ausgabe der Karten bis zuAbwicklung des Zahlungsverkehrs und Check-out, wobei alles durchmodernste Risikomanagementlösungen unterstützt wird. Dieseproprietäre Zahlungsplattform mit umfangreichen Funktionen ist direktmit allen großen Kreditkarten-Systemen wie Visa, MasterCard, AmericanExpress und Union Pay sowie mit über 150 lokalen Zahlungsmethodenverbunden. Mit Niederlassungen in der ganzen Welt dient SafeChargeeiner diversifizierten Blue-Chip-Kundenbasis und ist einverlässlicher Zahlungspartner für Kunden in einer Reihe vonvertikalen Märkten. Das Unternehmen ist seit 2014 am AIM der LondonerBörse notiert. Weitere Informationen finden Sie auf:http://www.safecharge.com/Über Camden MarketCamden Market ist eine vielfältige Gemeinschaft von kreativenVerkäufern, Händlern von Street Food und unabhängigen Geschäften amRegent's Canal. Jeden Tag geöffnet, umfasst dieser Ort über 1000Möglichkeiten zum Einkaufen, Essen, Trinken und Tanzen an demhistorischen Standort im Herzen Londons. 