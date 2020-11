Cambridge Wireless und Huawei bauen gemeinsam das erste private 5G-Pilotprojekt im Cambridge Science Park

Cambridge (ots) - Cambridge Wireless (CW), eine internationale Interessengemeinschaft von Unternehmen, die in der Forschung, Entwicklung und Anwendung drahtloser Technologien tätig sind, schließt sich mit dem globalen Technologieführer Huawei zusammen, um das erste private 5G-Mobilfunknetz innerhalb des Wissenschaftsparks Cambridge aufzubauen.Die Kooperation ermöglicht es dem weltbekanntem Technologiestandort Cambridge, digitale Grundlagenforschung und Anwendungen in Schlüsselbereichen wie autonomes Fahren, saubere Energie und ferngesteuerte Chirurgie zu betreiben.Das 5G-Pilotprojekt wird im Januar nächsten Jahres in Betrieb genommen und bildet den Auftakt einer dreijährigen Partnerschaft zwischen Cambridge Wireless und Huawei, die u.a. digitale Schulungen, Support für Unternehmen und gemeinsame Veranstaltungen umfasst.Ziel ist es, den weitreichenden Einfluss von zukunftsweisender Wireless-Technologie auf Gesellschaft und Wirtschaft zu erforschen."Wir arbeiten ständig daran, den CW-Mitgliedern einen Mehrwert zu bieten", sagte Simon Mead, CEO von Cambridge Wireless. "Als Standort eines der fortschrittlichsten F&E-Ökosysteme der Welt ist Cambridge perfekt positioniert für die Einführung der drahtlosen Technologie der nächsten Generation. Wir freuen uns, diese Initiative gemeinsam mit unseren Partnern voranzutreiben. Wir hoffen, etwas Einzigartiges in den Wissenschaftspark einbringen zu können, um die Anwendungsfälle und die Entwicklung dieser Technologie zu beschleunigen. Wir laden ehrgeizige Unternehmen ein, sich zu engagieren, denn durch diese aufregende dreijährige Partnerschaft mit Huawei werden wir ihre 5G-Innovationsreise unterstützen".Huawei-Vizepräsident Victor Zhang bezeichnete die Partnerschaft als einen wichtigen Teil des anhaltenden Engagements des Unternehmens in Großbritannien: "Der Erfolg von Huawei beruht auf einem unermüdlichen Drang zur Innovation, und wir sind in der Lage, die Grenzen der Technologie immer wieder zu verschieben, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, die diese Ambition teilen. Das Ökosystem von Cambridge gilt technologisch als weltweit führend, und wir freuen uns darauf, mit den Talenten und Visionen in diesem Ökosystem zusammenzuarbeiten. Wir hoffen, den Mitgliedern von Cambridge Wireless neue Möglichkeiten zu eröffnen, indem wir ihnen den Zugang zu unserer hochmodernen Technologie und Märkten einschließlich China und darüber hinaus ermöglichen. Unser Engagement für Großbritannien und die Industrie bleibt so stark wie eh und je, und wir werden unseren Partnern weiterhin unser Fachwissen und unsere Technologie anbieten, um Verbindungen und Innovationen zu fördern".Das 5G-Pilotprojekt wird im Cambridge Science Park der Universität Cambridge errichtet, in dem derzeit mehr als 120 Technologieunternehmen und Scale-Ups angesiedelt sind.Weitere Partnerschaften mit TusPark UK und Freshwave wurden entwickelt, um die Digitalisierung des Cambridge Science Park zu beschleunigen und es Unternehmen zu ermöglichen, neue Fähigkeiten zu nutzen, Innovationen zu fördern und Wettbewerbsvorteile zu erlangen, während sie sich auf die Einführung von 5G vorbereiten."Wir suchen Organisationen, die neue und innovative Anwendungen und Produkte im CW 5G-Pilotporojekt entwickeln, beschleunigen und ausprobieren möchten", sagte Abhi Naha, Chief Commercial Officer bei CW.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsEmail: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell