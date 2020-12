Cambridge Quantum Computing schließt Finanzierung in Höhe von 45 Millionen Dollar ab

Cambridge, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Cambridge Quantum Computing (CQC (https://cambridgequantum.com/)) hat erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von 45 Millionen Dollar von Investoren wie Honeywell Ventures, IBM Ventures, JSR Corporation, Serendipity Capital, Alvarium Investments und Talipot Holdings abgeschlossen, um die Kommerzialisierung weiter zu beschleunigen und seine Führungsposition bei Quantencomputer-Software und -Anwendungen zu festigen."Da Quantenhardware immer weiter voranschreitet und zunimmt, beginnen Unternehmenskunden aus verschiedenen Branchen zu erkennen, wie stark sich Quantencomputing auf ihre Betriebsabläufe auswirken wird, und wir haben begonnen, die Vorteile unseres Produkt-Zuerst-Fokus zu erkennen", sagte Ilyas Khan, CEO von Cambridge Quantum Computing."Von Cybersicherheit bis hin zu Quantenchemie und Materialforschung mit unserer klassenführenden Software-Plattform "EUMEN" und unserem weit integrierten Quantensoftware-Entwicklungs-Toolkit, t|ket> ( "Ticket" ausgesprochen), ist CQC an der Spitze der Quanten-Computing-Industrie", sagte Khan. "Diese Finanzierung ermöglicht es uns, unsere ehrgeizigen Pläne weiter voranzutreiben. Die Unterstützung von Investoren mit einer absoluten Ausrichtung der Interessen ist entscheidend für den langfristigen Erfolg."Im Jahr 2020 brachte CQC Softwareprodukte auf Unternehmensebene in den Bereichen Cybersicherheit und Quantenchemie auf den Markt und erweiterte seine wachsende Liste von Fortune-Global-500-Kunden und -Partnern aus den USA, Europa und Asien.Murray Grainger, Managing Director und Leiter von Honeywell Ventures, sagte: "Wir freuen uns, unsere frühere Investition in CQC ergänzt zu haben. CQC verfügt über ein Weltklasse-Team, einen Ehrgeiz, der zu diesem spannenden Sektor passt, und entscheidende Werkzeuge, die der Quantencomputerindustrie einen echten Mehrwert bringen."Eric Johnson, CEO der JSR Corporation, sagte: "Wir haben unsere Zusammenarbeit mit Cambridge Quantum in den letzten drei Jahren sehr genossen. Wir freuen uns, Teil dieser erfolgreichen Finanzierungsmöglichkeit zu sein und unsere spannende Reise mit CQC und anderen Investoren fortzusetzen."Robert Jesudason, CEO und CIO von Serendipity Capital, sagte: "CQC hat bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu einem weltweit führenden Anbieter von Quantensoftware gemacht. Die Kommerzialisierung aller ihrer Produkte, von der Quantenchemie bis zur Cybersicherheit, hat eine starke Dynamik entwickelt. Wir waren sehr beeindruckt von dem Team und den Fortschritten, die sie in der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung gemacht haben, sowie von ihrer Ausführungsfähigkeit."Roger McKinlay, Challenge Director für Quantum Technologies von UK Research and Innovation, sagte: "Unser Ziel ist es, dass Großbritannien die Nr. 1 für die Gründung und das Wachstum von Quantencomputerunternehmen wird. Ich gratuliere CQC zu dieser Leistung und freue mich besonders über die Unterstützung von Unternehmensinvestoren dieser Größenordnung."Informationen zu Cambridge Quantum ComputingDas 2014 gegründete und von einigen der weltweit führenden Quantencomputerunternehmen unterstützte CQC ist ein weltweit führender Anbieter von Quantensoftware und Quantenalgorithmen, der seinen Kunden ermöglicht, das Beste aus der sich schnell entwickelnden Quantencomputer-Hardware herauszuholen. CQC hat Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Japan mit einem Team von über 130 Fachleuten. Weitere Informationen zu CQC finden Sie auf http://www.cambridgequantum.com (http://www.cambridgequantum.com/).Pressekontakt:Mike KilroyHKA, Inc.press@cambridgequantum.comTel. +1 714-422-0927Waseem ShirazCambridge Quantum Computingpress@cambridgequantum.comTel. +44 203 301 9337Original-Content von: Cambridge Quantum Computing, übermittelt durch news aktuell