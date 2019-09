Cambridge Quantum Computing ernennt Denise Ruffner zum Chief Business Officer

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Cambridge Quantum Computing("CQC") gab heute bekannt, dass Denise Ruffner zum Chief BusinessOfficer und Mitglied des Executive Leadership Teams des Unternehmensernannt wurde. In dieser Funktion wird sie dieGeschäftsentwicklungsaktivitäten von CQC leiten und koordinieren undsich auf den Aufbau der starken Wachstumsagenda von CQCkonzentrieren, die Kundenentwicklung und -bindung fördern sowie dieUnternehmensstrategie und Schlüsselbeziehungen managen.Denise wurde in ihrer 18-jährigen Karriere bei IBM für Innovation,Vertriebsführung und strategische Planung ausgezeichnet. Währenddieser Zeit war sie in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderemals Verantwortliche für Quoten von bis zu >750 Millionen US-DollarJahresumsatz. Vor CQC war sie im Quantum Computing Team der IBMSystems Group tätig, wo sie unter anderem für die Entwicklung undLeitung des IBM Q Startup Programms verantwortlich war, sowie für dieLeitung des IBM Q Network Ambassador Teams für die RegionenNordamerika, Lateinamerika und Asien. Davor war Denise WorldwideGenomics Sales Leader für die IBM Systems Group. Denise hat einenMaster-Abschluss in Neurobiologie und Molekularbiologie von derUniversity of Pittsburgh.Ilyas Khan, CEO von CQC: "Wir freuen uns sehr, Denise im Teamwillkommen zu heißen. Sie verfügt über einen starken Hintergrund inVertrieb und Strategie, der zusammen mit ihren Führungsqualitätenunser Führungsteam bereichern und einen integralen Bestandteilunseres Wachstums bilden wird. Als anerkannter und erfahrenerBranchenführer im Quanten-Computing wird die Expertise von Denise CQCimmens zugutekommen."Denise Ruffner: "Ich freue mich sehr, die hochkarätigenWissenschafts- und Geschäftsteams von CQC in einer Phase mit enormemWachstumspotenzial zu unterstützen. CQC ist führend in seinemBereich, und ich freue mich darauf, unsere Expansion fortzusetzen.Wir werden weiterhin mit unseren Kunden zusammenarbeiten, umkritische Herausforderungen durch den Einsatz unserer hochmodernenQuantencomputerlösungen zu meistern."Informationen zu Cambridge Quantum ComputingCambridge Quantum Computing (CQC) ist ein weltweit führendesQuantencomputer-Softwareunternehmen mit über 50, darunter mehr als 25promovierten Akademikern in Niederlassungen in Cambridge (UK), SanFrancisco, London und Tokio. CQC entwickelt Werkzeuge für dieKommerzialisierung von Quantentechnologien, die tiefgreifende globaleAuswirkungen haben werden.CQC vereint Fachwissen in Quantensoftware, speziell einerQuantenentwicklungsplattform (t|ket?(TM)), Unternehmensanwendungen imBereich der Quantenchemie (EUMEN), des Quantenmechanischen Lernens(QML) und der quantenerweiterten Cybersicherheit (IronBridge).Weitere Informationen über CQC finden Sie unterwww.cambridgequantum.com.Weitere Informationen über t|ket?(TM) erhalten Sie unterhttps://youtu.be/XYnOkcL8lPs.Pressekontakt:Waseem Shiraz+44 7818 016 775Original-Content von: Cambridge Quantum Computing Limited, übermittelt durch news aktuell