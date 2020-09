Cambridge Quantum Computing begrüßt Mehdi Bozzo-Rey im Team

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Der erfahrene Manager für Quantencomputer ergänzt das schnell wachsende Team eines der weltweit führenden Unternehmen für QuantencomputersoftwareCambridge Quantum Computing (CQC) freut sich, einen erfahrenen Quantencomputer-Manager in seinem Team für Geschäftsentwicklung begrüßen zu dürfen. Mehdi Bozzo-Rey (Mehdi) ist Denise Ruffner, Chief Business Officer des Unternehmens, direkt unterstellt und wird für eine Vielzahl von Schlüsselmärkten und Kunden in den USA, Kanada und Frankreich verantwortlich sein. Des Weiteren soll er den Ausbau der Vorreiterposition von CQC in den Geschäftsbereichen, in denen Unternehmen zunehmend Quantencomputer-Lösungen einsetzen, vorantreiben, um so auf die größten Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu reagieren.Mehdi verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der HPC-Branche (High-Performance Computing), wobei er vor allem in den Bereichen Infrastrukturmanagement, reproduzierbares HPC sowie in der Unterstützung von Kunden und Partnern tätig war. Mehdi ist studierter Physiker und begeistert sich für innovative Technologien. Seine Kenntnisse in der Quantenmechanik bilden die Grundlage für seine Forschung im Bereich Quantencomputing. Mehdi wurde zum ersten "IBM Quantum Ambassador" in Kanada ernannt und war daraufhin im IBM Q-Team tätig, wo er für die Geschäftsentwicklungsaktivitäten des Unternehmens in Kanada verantwortlich war, was sich in einem skalierbaren und nachhaltigen Wachstum und dem vermehrten Einsatz der Lösung äußerte.Neben seiner Leidenschaft für das Quantencomputing ist Mehdi ein versierter Amateurastronom und Mitglied der Royal Astronomical Society of Canada.Denise Ruffner, Chief Business Officer von CQC, erklärte: "Wir bei CQC freuen uns sehr, Mehdi in unserem schnell wachsenden Team begrüßen zu dürfen. Als weltweit führendes Unternehmen für Quantensoftware arbeiten wir mit einigen der führenden Unternehmen der Welt zusammen. Mehdis Erfahrung wird dem Kundengeschäft von CQC eine neue und aufregende Dimension verleihen."Mehdi erklärte: "CQC ist das führende Unternehmen im Bereich Innovationen und Fortschritte in der Quantencomputersoftware, mit der die Leistungsfähigkeit des Quantencomputers voll ausgeschöpft werden kann. Ich freue mich darauf, unsere Kunden dabei unterstützen, ihr Geschäft mit unseren führenden Quantencomputer-Softwareprodukten und -lösungen umzugestalten."Informationen zu Cambridge Quantum Computing:CQC wurde 2014 gegründet und wird von einigen der weltweit führendenQuantum-Computing-Unternehmen unterstützt. CQC ist ein weltweit führender Anbieter vonQuantensoftware und Quantenalgorithmen, dank denen die Kunden die sich rasantweiterentwickelnde Quantencomputerhardware optimal nutzen können. Weitere Informationen zuCQC finden Sie auf http://www.cambridgequantum.comPressekontakt:waseem.shiraz@cambridgequantum.comcatie.isham@cambridgequantum.com & Telefonnummer Catie:{+1;7037323151}Original-Content von: Cambridge Quantum Computing, übermittelt durch news aktuell