Cambria Sovereign: Das sollte jetzt jeder wissen!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Cambria Sovereign unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Cambria Sovereign-Aktie notierte am 24.07.2018 mit 25,76 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Cboe BZX.Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Die Cambria Sovereign ist mit einem Kurs von 25,76 USD inzwischen -0,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -6,7 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

