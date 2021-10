Cambrex investiert 30 Millionen Dollar in den Ausbau des Produktionszentrums in High Point, North Carolina

East Rutherford, N.j. (ots/PRNewswire) -Cambrex gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Produktionszentrum in High Point, North Carolina, erweitert. Die Investition in Höhe von mehr als 30 Millionen Dollar soll die ständig wachsende Nachfrage nach Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen für kleine Moleküle befriedigen.Die Erweiterung umfasst neue chemische Laboratorien, zwei neue klinische Produktionsräume und einen kleinen kommerziellen Produktionsbetrieb mit drei Arbeitszentren und 2.000-Liter-Reaktoren.Diese Investition wird Cambrex in die Lage versetzen, die neuesten F&E-Prozessforschungsinstrumente und -techniken zu handhaben, das Anlagenangebot von Cambrex zu erweitern, um die Ziele der Kunden in Bezug auf eine schnelle Markteinführung zu unterstützen, und eine spezielle Anlage für Arzneimittel für seltene Krankheiten und Nischentherapien (Jahresvolumen < 500 kg) bereitzustellen.Neben der neuen Infrastruktur, die auf Energieeinsparung und -effizienz ausgerichtet ist, werden in dem Gebiet 78 neue Arbeitsplätze geschaffen. Zu den neuen Stellen gehören Betriebsleiter, Wissenschaftler, Qualitätssicherungs- und Verwaltungspersonal."Cambrex hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden aus der Pharmaindustrie bei der Entwicklung und Herstellung neuer Therapien zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit zu unterstützen", sagte Thomas Loewald, CEO von Cambrex. "Dank des Engagements unseres Teams in High Point, unseren Kunden erstklassiges technisches Fachwissen, innovative Chemie und technische Lösungen zu bieten, ist die Nachfrage nach unseren Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen in der Einrichtung schnell gestiegen. Wir freuen uns sehr über diese Expansion in North Carolina, die ohne die Unterstützung durch die Führung und die Wirtschaftsentwicklungsprogramme des Bundesstaates und deren Schwerpunkt auf der Förderung der qualifizierten und vielfältigen Arbeitskräfte der Region nicht möglich gewesen wäre."Ein leistungsbezogener Zuschuss in Höhe von 200.000 Dollar aus dem One North Carolina Fund wird die Expansion von Cambrex unterstützen. Der One North Carolina Fund bietet Finanzhilfen für lokale Regierungen, um wirtschaftliche Investitionen anzuziehen und Arbeitsplätze zu schaffen.Informationen zu CambrexCambrex ist das führende Unternehmen für kleine Moleküle, das Wirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine umfassende Partnerschaft für die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von niedermolekularen Therapeutika. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und einem wachsenden Team von über 2.200 Experten, die von Standorten in Nordamerika und Europa aus globale Kunden betreuen, ist Cambrex ein zuverlässiger Partner für die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen und Darreichungsformen für Markenprodukte und Generika.Cambrex bietet eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten, darunter Biokatalyse, kontinuierlicher Fluss, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung und hochwirksame APIs. Darüber hinaus ist Cambrex in der Lage, konventionelle Darreichungsformen zu unterstützen, einschließlich fester, halbfester und flüssiger Darreichungsformen zum Einnehmen, und verfügt über das Fachwissen zur Herstellung spezieller Darreichungsformen, wie z. B. modifizierte Darreichungsformen, Kombinationspräparate mit fester Dosierung, pädiatrische Darreichungsformen, zweischichtige Tabletten, Stick-Packs, topische Darreichungsformen, kontrollierte Substanzen sowie sterile und nicht sterile Salben.Weitere Informationen finden Sie unter www.cambrex.comKontakt: Natalee CampbellE-Mail: press@cambrex.comTelefon: +1 919 544 8638Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1198585/Cambrex_Logo.jpgOriginal-Content von: Cambrex, übermittelt durch news aktuell