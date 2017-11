Der "Connectivity Hero Award" ehrt Personen, die durch drahtloseKonnektivität das Leben Anderer zum Guten verändernRolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks,(http://www.cambiumnetworks.com/) ein führender weltweit aktiverAnbieter von Drahtlos-Netzwerk-Lösungen, gab heute die erstenEmpfänger der unternehmenseigenen Auszeichnung "Connectivity HeroAward" (http://www.cambiumnetworks.com/connectivity_hero/) ("Held derKonnektivität") bekannt. Eingeführt in diesem Jahr, würdigt dieAuszeichnung Personen, die durch ihren Einsatz für den Ausbaudrahtloser Konnektivität und die Anbindung von Menschen, die bislangkeinen Internetzugang hatten, im Leben Anderer Gutes bewirkt undGemeinschaften verbessert haben."Wi-Fi ist für seinen Nutzen für Unternehmen wohlbekannt. DieGewinner des "Connectivity Hero Award" lenken unsere Aufmerksamkeitaber - was sehr nötig ist - auf die Rolle, die drahtlose Netze imhumanitären und gemeinnützigen Kontext spielen", so Nolan Greene,Senior Research Analyst bei IDC. "Diese 'Helden der Konnektivität'erkannten einen kritischen Bedarf und setzten drahtlose Netze ein,die nun transformierend wirken - zu mehr Gemeinschaft beitragen,Bildungsmöglichkeiten eröffnen und buchstäblich auch Leben retten.""Noch immer sind über drei Milliarden Menschen ohneInternetzugang. Es gibt also viele Gelegenheiten für visionäreVorausdenker, die präzise ausarbeiten, wie man heute noch nichtvernetzten Menschen Zugang verschaffen kann. Viele leisten hiergerade Großartiges", so Atul Bhatnagar, President und CEO von CambiumNetworks. "Dabei ist es nur Recht, auch die zu würdigen, die einenganz konkreten Bedarf festgestellt und sich unter Entbehrungenpersönlich eingesetzt haben, die neue Anbindung in die Realitätumzusetzen."Mit dem "Connectivity Hero Award" werden jedes Kalenderquartalvier visionäre Menschen ausgezeichnet; auch eine Jahresauszeichnunggibt es. Die geehrten Personen erhalten eine Spende von 1.000US-Dollar für eine gemeinnützige Initiative ihrer Wahl und werden aufCambium Networks' Website präsentiert(https://www.cambiumnetworks.com/connectivity-hero-winners/). Dererste Jahresgewinner für 2017 wird im Januar 2018 bekanntgegeben underhält weitere 5.000 US-Dollar für eine gemeinnützige Initiativeeigener Wahl.Die Gewinner des "Connectivity Hero Award" des dritten Quartals2017 sind:- Jay Dearhouse, Semper WiFi (http://semperwifi.ca/)- "Wir sind einGruppe Marine-Corps-Veteranen und fanden, dass die Zeit reif war,den Sprung zu wagen und im Reservat "Kahnawake" ein eigenes Netzaufzubauen. Es macht uns stolz, dass wir Menschen, die seit vielenJahren hierum gebeten haben, nun Internetzugang bieten können. Wirhoffen, dass wir in naher Zukunft noch mehr Städten und Dörfernhelfen können, die Hochgeschwindigkeits-Bandbreite benötigen."Dearhouses angegebene gemeinnützige Initiative ist dasKahnawake-Jugendzentrum (http://kahnawakeyouthcenter.ca/). Esbietet jungen Menschen einen sicheren Ort, wo sie spielen undzusammenkommen können.- Evert Bopp, Disaster Tech Lab (http://disastertechlab.org/)(DTL) -"Das 'Disaster Tech Lab' ist eine in Irland ansässigeNichtregierungsorganisation mit dem Fokus, inKatastrophensituationen Internetzugang anzubieten. Wir wurden vomBüro des Hochkommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge(UNHCR) mit dem Anliegen kontaktiert, für in Griechenland geplanteFlüchtlingslager einen Internetzugang für über 400.000 Flüchtlingezu ermöglichen." Bopps angegebene gemeinnützige Initiative ist dasDTL (http://disastertechlab.org/), das auch einen Internetzugangnach Orkankatastrophen anbietet.- Juan Javier Marriott, Consulnetworks S. A. (http://www.cnw.co/)-"Unsere Firma bietet einer Schule vor Ort kostenlosenInternetzugang." Marriotts angegebene gemeinnützige Initiative istdas Colegio San Gabriel Fundesia (http://fundesia.org/), das inCauca und Cali in Kolumbien vier Schulen bauen half, die über 2.100extrem arme Kinder unterstützen und vor Gewalt bewahren.- Tsering G. Sherpa, EverestLink (http://www.everestlink.com.np/)-"Wir bauen intelligente Gemeinschaften in ländlichenHimalaya-Regionen Nepals auf und statten Schulen und Gemeinschaftenin unwegsamen, abgelegenen Gegenden mit Internetzugang aus. Dieganze Gemeinschaft profitiert von dieser Anbindung." Sherpasangegebene gemeinnützige Initiative will die Bildungssituationmittelloser Kinder in der Himalaya-Region verbessern.Nominierungen für die nächste Runde des "Connectivity Hero Award"sind jederzeit möglich und können online(http://www.cambiumnetworks.com/connectivity_hero/) eingereichtwerden.Über Cambium NetworksCambium Networks ist ein führender weltweit aktiver Anbieterzuverlässiger Drahtlos-Lösungen, die Verbindungen ermöglichen -zwischen Menschen, Orten und Dingen. Durch sein umfassendes Portfoliozuverlässiger, skalierbarer und sicherer drahtloser Schmalband- undBreitband-Plattformen ermöglicht Cambium Networks es allenDienstanbieter sowie Netzbetreibern in Industrie, Unternehmen undBehörden, erschwingliche, zuverlässige und hoch leistungsfähigeKonnektivität anzubieten. Derzeit sind mehr als sieben MillionenDrahtlosgeräte des Unternehmens in Tausenden anspruchsvoller Netze inüber 150 Ländern im Einsatz. 