Cambium Networks wird Mitglied des Express Wi-Fi Certified-Ökosystems von Facebook

Cambium Networks arbeitet mit Facebook zusammen, um lokalenUnternehmern und Betreibern zu helfen, einen schnellen underschwinglichen Internetzugang in Lokalgemeinden anzubieten.Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks(https://www.cambiumnetworks.com/) freut sich darüber bekannt zugeben, dass es einer der ersten Wi-Fi-Anbieter ist, der dem ExpressWi-Fi Certified-Ökosystem von Facebook(https://info.internet.org/en/story/expresswifi/) beitritt. Eshandelt sich dabei um ein Programm, das es Herstellern von AccessPoints ermöglicht, Wi-Fi-Hardware zu bauen, die mit Express Wi-Fikompatibel ist. Express Wi-Fi ist eine Lösung, die Betreibern undlokalen Unternehmern hilft, einen schnellen und erschwinglichenInternetzugang in öffentlichen Räumen anzubieten. Express Wi-Fi zieltdarauf ab, Betreiber bei der Bereitstellung des Internetzugangs fürdiejenigen zu unterstützen, die über keinen zuverlässigen odererschwinglichen Zugang verfügen. So sollen gleichzeitig lokaleGeschäftsleute die Möglichkeit erhalten, ein eigenes Unternehmen zugründen. Express Wi-Fi ist derzeit in Indien, Indonesien, Kenia,Nigeria und Tansania im Einsatz.Guy Mordecai, Produktleiter des Bereichs Express Wi-Fi beiFacebook, sagte: "Wir freuen uns, das Express Wi-FiCertified-Programm zu starten und Cambium Networks als einen unsererersten Partner zu haben. Durch unsere Zusammenarbeit mit führendenWi-Fi-Anbietern hoffen wir, das Express Wi-Fi-Ökosystem zu erweiternund die Innovationen zu beschleunigen, um ein nachhaltigesGeschäftsmodell für schnelles und kostengünstiges Wi-Fi in einemsignifikanten Umfang anzubieten. Wir sind auf die Fortschritte stolz,die durch die Partnerschaft mit Cambium Networks seit der Einführungdes Express Wi-Fi Certified-Ökosystems erzielt wurden. Die Betreibererhalten dadurch die Möglichkeit, bessere Wi-Fi-Erlebnisse in großemMaßstab anzubieten.Atul Bhatnagar, Präsident und CEO von Cambium Networks, sagte:"Das Express Wi-Fi Certified-Programm ist die ideale Plattform fürCambium Networks, da wir seit mehr als einem Jahrzehnt robustedrahtlose Netzwerke auf der ganzen Welt entwickeln. DieZusammenarbeit mit Facebook steht im Einklang mit unserer Mission,erschwingliche Internetverbindungen weltweit anzubieten. Wir könnenso eine schnelle Netzwerkbereitstellung mit unserer FrictionlessWi-Fi cnPilot(https://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/)(TM)-Lösung fürUnternehmen ermöglichen. Wir freuen uns darauf, diese Arbeitfortzusetzen und laden größere Technologie-, Finanz-, Regierungs- undSozialgemeinschaften ein, sich uns anzuschließen und eine Verbindungfür die rund 3,8 Milliarden Menschen ohne Internetzugangbereitzustellen."Informationen zu Cambium NetworksCambium Networks ist ein weltweit führender Anbieter vondrahtlosen Konnektivitätslösungen, die die Verbindung zwischenMenschen, Orten und Dingen stärken. Cambium Networks ist daraufspezialisiert, eine durchgängige drahtlose Struktur auszuverlässigen, skalierbaren, sicheren und in der Cloud verwaltetenPlattformen bereitzustellen, die unter anspruchsvollen Bedingungenarbeiten und es Dienstleistern sowie Netzbetreibern in Unternehmen,Industrie und Behörden ermöglichen, intelligente Edge-Konnektivitätbereitzustellen. Die Teammitglieder leisten auch einen Beitrag imRahmen ihrer sozialen Verantwortung für die Gemeinden, in denen sieleben. Cambium Networks hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Chicagound verfügt über F&E-Zentren in den USA, Großbritannien und Indien.Das Unternehmen verkauft seine Produkte durch eine Reihevertrauenswürdiger globaler Vertriebspartner.https://www.cambiumnetworks.com/.