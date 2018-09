Cambium Networks stellt anlässlich der jährlichen Wireless-ISP-Konferenz neue drahtlose Breitbandlösungen vor

Neue Lösungen bieten Internetdienstleistern höheren Durchsatz,verbesserte spektrale Effizienz und erschwinglicheWi-Fi-Zugangslösungen, die das Unternehmenswachstum fördernRolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks,(http://www.cambiumnetworks.com/) ein führender globaler Anbieter vonWireless-Netzwerklösungen, stellte heute neue drahtloseBreitbandkonnektivitätlösungen vor, die Internetdienstleistern neueChancen bieten. Jede dieser Lösungen wird während der jährlichstattfindenden Konferenz und Messe(http://www.wispa.org/Events/WISPAPALOOZA-2018) "Wireless InternetService Providers Association"(WISPA),http://www.wispa.org/Events/WISPAPALOOZA-2018 die dieses Jahrvon 8.-12. Oktober in Las Vegas abgehalten wird, vorgeführt."Unsere drahtlosen Konnektivitätlösungen erleichtern dieNetzwerkexpansion und stellen Internetdienstleistern erschwinglicheund verlässliche Optionen zur Verfügung", sagte Atul Bhatnagar,Präsident und CEO von Cambium Networks. "Unsere Lösungen ermöglichenes Internetdienstleistern, Unternehmen und Privatkundenkosteneffiziente Konnektivität anzubieten. Dieses Jahr bringen wirden festen LTE-Dienst cnRanger(TM) heraus sowie diePunkt-zu-Mehrpunkt-Lösung ePMP(TM) 3000 Multi-User MIMO (MU-MIMO) undunsere Support-Lösung für das CBRS-Funksystem der FederalCommunications Commission (FCC) mit geteilter Zugangstechnologie(shared access spectrum; SAS)), verbunden mit der Einführung von 3GHz PMP 450m. 3 GHz PMP 450m nutzt die führendecnMedusa(TM)-Technologie von Cambium Networks und bietet massiveMU-MIMO-Fähigkeiten, die dichtere Netzwerkeinsätze mit einer 3-malbesseren Netzwerkkapazität ermöglichen. Diese drei Lösungen bieteneinem Internetdienstleister mehr Optionen, sodass genau jene Lösunggewählt werden kann, die den jeweiligen Geschäftsanforderungen ambesten entspricht.""Diese neuen "Intelligent-Edge"-Konnektivitätslösungenvereinfachen die Bereitstellung, stärken die gesamteNetzwerk-Widerstandsfähigkeit und stellen Dienstleistern undNetzbetreibern eine erhöhte Netzwerk-Flexibilität zur Verfügung.Intelligenz am Netzwerkrand ermöglicht auch eine breitere Palette vonDienstleistungen für Kunden in größerer Entfernung und mitschnelleren Geschwindigkeiten", sagte Scott Imhoff, Senior VicePresident für Produktmanagement und Marketing. "Dies ermöglichtschnellen Cloud-Zugang zu Geräten, Sensoren und Steuerungen indichten Stadtgebieten und an abgelegenen Orten."Folgende Konnektivitätslösungen werden unter anderem demonstriert:- Neue ePMP(TM)-3000-Wireless-Mehrpunkt-Distributionsnetzwerke mitMU-MIMO-Technologie, unterstützen Spitzendurchsätze von 1,2 Gbps inBandbereichen von 4,910-5,970 GHz.- Neuer cnRanger(TM), fester LTE-Dienst, arbeitet im Spektrum 2,3 und2,5 GHz, Frequenzband 38, 40 und 41; mit signifikanter Erhöhung derReichweite und Abdeckung bei gleichzeitiger Reduktion der Kostenund Komplexität, welche üblicherweise mit LTE-Netzwerken inVerbindung gebracht werden.- Neues PMP-450m (https://www.cambiumnetworks.com/products/pmp-distribution/pmp-450m/)mit cnMedusa-Massive-MU-MIMO, verfügbar imlizenzierten 3-GHz-Band mit dreifacher Kapazität im Vergleich zumPMP-450i-System.- Neuer Support für Citizens Broadband Radio Service (CBRS) mitintegrierter geteilter Zugangstechnologie über diePMP-450-Plattform.- Drahtlose Backhaul- und lizenzierte Microwave-Links mit PTP 550(https://www.cambiumnetworks.com/products/iiot/ptp-550/), bietet1,4-Gbps-Durchsatz durch die Nutzung von nicht-adjazenterasymmetrischer Kanalaggregierung.- Innen- und Außen-Wi-Fi-Zugangsnetzwerke, 802.11ac, mit cnPIlot(https://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/)(TM)-Zugangspunktenund neuer e430-Wandplatte (https://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/cnpilot-e430w-wall-plate/) für mehrere Wohneinheiten und e700für 802.11ac-Wave-2- Outdoor-Netze.- Cloud-basiertes End-to-End-Management mit dem cnMaestro(https://www.cambiumnetworks.com/products/management/cnmaestro/)-System.Events von Cambium Networks bei WISPAPALOOZA inkludieren:- 6.-8. Oktober - PTP 820 Licensed Microwave, Installation undAdministration (https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.winncom.com%2Fen%2Fseminars%2Fcurrent%2F675&data=02%7C01%7C%7Cd971b77af72d424f820d08d60a0c62c9%7C0e263e36340946228ac818d993e76eb6%7C0%7C0%7C636707445633231123&sdata=m%2BgluaYJRHdPEnFSNg6i5RDqs6oYjMKq79lgyOUqri0%3D&reserved=0)- 7.-8. Oktober - PMP 450, Zertifizierungs-Training (https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.streakwave.com%2Fitemdesc.asp%3Fic%3DPMP450-LAS-1018%26eq%3D%26Tp%3D%26o1%3D0&data=02%7C01%7C%7Cd971b77af72d424f820d08d60a0c62c9%7C0e263e36340946228ac818d993e76eb6%7C0%7C0%7C636707445633231123&sdata=%2BIuA1wFeEDIe6HbbA%2Bnalq3PHNCfWUXKPHMFAGysMsA%3D&reserved=0)- Technisches Zertifizierungs-Training- Kostenloses Open-House-Event, Montag, 8. Oktober(https://cambiumopenhouse.splashthat.com/)- Messestand Nummer 635, 9.-11. OktoberInformationen zu Cambium NetworksCambium Networks ist ein führender globaler Anbieter vonzuverlässigen drahtlosen Konnektivitätslösungen, die die Verbindungzwischen Menschen, Orten und Dingen stärken. Cambium Networksspezialisiert sich auf drahtlose End-to-End-Lösungen mitzuverlässigen, skalierbaren und sicheren Cloud-verwaltetenPlattformen, die unter herausfordernden Bedingungen betrieben werdenkönnen, und versetzt so Serviceprovider und Netzbetreiber ausIndustrie, Privatwirtschaft und dem öffentlichen Bereich in die Lage,"Intelligent-Edge"-Konnektivität aufzubauen. Die Teammitgliederübernehmen zudem soziale Verantwortung, indem sie jenenGemeinschaften dienen, denen sie angehören. Der Hauptgeschäftssitzdes Unternehmens befindet sich in der Nähe von Chicago und betreibtForschungs- und Entwicklungszentren in den USA, Großbritannien undIndien. Cambium Networks wird weltweit über bewährte Vertriebshändlerverkauft. www.cambiumnetworks.comPressekontakt:Sara BlackBospar213.618.1501sara@bospar.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpgOriginal-Content von: Cambium Networks, übermittelt durch news aktuell