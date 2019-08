Cambium Networks kündigt neue ePMP Force 300 Fixed Wireless-Breitband-Lösungen an

Netzbetreiber von Unternehmen und Dienstleistern haben dieMöglichkeit, ihre Netzwerke auszubauenRolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542519-1&h=2918504482&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542519-1%26h%3D2043270334%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252F%26a%3DCambium%2BNetworks%252C&a=Cambium+Networks%2C) (NASDAQ: CMBM) einweltweit führender Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, kündigteheute neue drahtlose ePMP (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542519-1&h=2366326760&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542519-1%26h%3D2164980664%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252Fproducts%252Fepmp%252F%26a%3DePMP&a=ePMP)(TM)-Breitbandlösungen an, um zuverlässige und erschwingliche Konnektivitätbereitzustellen. Mit drei neuen Subscriber-Modulen erhaltenNetzbetreiber mehr Auswahl für die Einrichtung spezifischerNetzwerke, die den Durchsatzanforderungen entsprechen undgleichzeitig in störintensiven und rauen Umgebungen funktionieren.Die Neuzugänge im ePMP-Portfolio bieten Service-Providern,Unternehmen und industriellen Betreibern, die Konnektivität über dasWireless Fabric-Portfolio von Cambium Networks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542519-1&h=2525070607&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542519-1%26h%3D2561452598%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252Four-company%252Fmission%252F%26a%3DCambium%2BNetworks%2527%2BWireless%2BFabric%2Bportfolio%2Bof%2Bconnectivity%2Bsolutions&a=Wireless+Fabric-Portfolio+von+Cambium+Networks) bereitstellen, erweiterte Optionen für die drahtloseVernetzung."Wireless Service Provider und Unternehmen stehen vor derHerausforderung, zuverlässige Konnektivität mit höheren Datenratenund umfangreicheren Diensten bereitzustellen, während es im Spektrumimmer enger wird", sagt Sakid Ahmed, Vice President ePMP Business beiCambium Networks. "Diese neuen Subscriber-Module, die das ePMP 3000 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542519-1&h=1540587710&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542519-1%26h%3D3759664092%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252Fproducts%252Fepmp%252Fepmp-3000%252F%26a%3DePMP%2B3000&a=ePMP+3000)-Portfolio erweitern, nutzen fortschrittliche 802.11ac Wave 2System-on-Chip-Lösungen. Geboten werden kleinformatigeSubscriber-Module für kurze Distanzen, eine Panelantennen-basierteLösung für Punkt-zu-Punkt (PTP) im mittleren Bereich, und einerobuste außentaugliche Option mit 4,9 GHz-Unterstützung in denMärkten für öffentliche Sicherheit. Netzwerkbetreiber können weiter4x4 MU-MIMO mit ePMP 3000 als Access Point (AP) und Kompatibilitätmit ePMP 1000 und 2000 Access Points nutzen.- Force 300-13 ist gut geeignet für kurze Distanzen, beispielsweisebei der Übertragung von Videoüberwachungsbildern, oder urbaneInternetverbindungen mit kurzen Wegen. Das Modul unterstütztKanalbreiten von 20, 40 und 80 MHz und Modulation bis zu 256 QAM.Die Einheit kommt in kleinem Formfaktor mit integrierter 13dBi-Panelantenne und ist damit ideal für beschränkteRaumverhältnisse oder Orte, an denen die Ästhetik im Vordergrundsteht.- Force 300-19 wird für Verbindungen mittlerer Reichweite verwendetund bietet sich für Betreiber an, die den Formfaktor Panelantennestatt Parabolantenne bevorzugen. Die Panelantenne ist ideal fürStandorte, die für Parabolantennen ungeeignet sind, und bietet einevergleichbare Leistung.- Force 300-19R - mit einem ähnlichen Formfaktor wie Force 300-19eignet sich das robuste außentaugliche 300-19R für den Großeinsatzin Unternehmen, Behörden und Industrieanwendungen. Dieses Modulbietet auch die Möglichkeit, enge Kanalbreiten von 5 und 10 MHz fürPTP-Anwendungen hinzunehmen, und ist damit besonders in denlizensierten 4,9 GHz-Frequenzbändern von Nutzen.Die drei neuen ePMP Force 300-Produkte ergänzen Force 300-16 undForce 300-25, und bieten ein komplettes Sortiment vonSubscriber-Funkmodulen für eine breite Palette vonNetzbetreiberanwendungen. Netzwerkbetreiber können mit der freienSoftware LINKPlanner (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542519-1&h=1262433314&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542519-1%26h%3D3239371789%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252Fproducts%252Fmanagement%252Flinkplanner%252F%26a%3DLINKPlanner&a=LINKPlanner) Release 5.1 schnell hochzuverlässigeVerbindungen konzipieren, die Netzwerkabdeckung in cnHeat (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542519-1&h=218835399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542519-1%26h%3D3982224564%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252Fproducts%252Fsoftware%252Fcnheat%252F%26a%3DcnHeat&a=cnHeat)(TM) modellieren, dieLeistung überwachen und das Netzwerk mit dem kostenlosencnMaestro(TM) End-to-End-Managementsystem (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542519-1&h=480238631&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542519-1%26h%3D2436864243%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cambiumnetworks.com%252Fproducts%252Fmanagement%252Fcnmaestro%252F%26a%3DcnMaestro%25E2%2584%25A2%2Bend-to-end%2Bmanagement%2Bsystem&a=cnMaestro%E2%84%A2+End-to-End-Managementsystem) verwalten.Die ePMP-Produkte sind ab sofort über die Reseller von CambiumNetworks erhältlich.Informationen zu Cambium NetworksCambium Networks ist ein weltweit führender Anbieter vondrahtlosen Kommunikationslösungen, die die Verbindung zwischenMenschen, Orten und Dingen stärken. Cambium Networks ist daraufspezialisiert, eine durchgängige drahtlose Struktur auszuverlässigen, skalierbaren, sicheren und in der Cloud verwaltetenPlattformen bereitzustellen, die unter anspruchsvollen Bedingungenarbeiten und es Dienstleistern sowie Netzbetreibern in Unternehmen,Industrie und Behörden ermöglichen, intelligente Edge-Konnektivitätbereitzustellen. Cambium Networks hat seinen Hauptsitz in der Nähevon Chicago und verfügt über F&E-Zentren in den USA, Großbritannienund Indien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über eine Reihevertrauenswürdiger globaler Vertriebspartner. www.cambiumnetworks.comPressekontakt:Sara BlackBospar213.618.1501sara@bospar.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpgOriginal-Content von: Cambium Networks, übermittelt durch news aktuell