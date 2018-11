Cambium Networks kündigt cnMatrix Enterprise-Switches für ein cloudbasiertes, vereinheitlichtes verdrahtetes/drahtloses Intelligent-Edge-Netzwerk an

Switches in Enterprise-Qualität verbessern Netzwerkleistung underleichtern die Verwaltung.Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks,(http://www.cambiumnetworks.com/), ein weltweit führender Anbietervon drahtlosen Netzwerklösungen, gab heute die Markteinführung seinercnMatrix(TM) Enterprise Switches bekannt."Um die Zufriedenheit ihrer Endkunden zu gewährleisten, benötigenEnterprise IT-Manager, Managed Service Provider (MSP) undInternetanbieter (ISP) preisgünstige Lösungen inEnterprise-Qualität", sagt Atul Bhatnagar, Präsident und CEO vonCambium Networks. "cnMatrix Enterprise Switches und das cnMaestro(TM)Cloud-Managementsystem(https://www.cambiumnetworks.com/products/management/cnmaestro/)ermöglichen die einfache, sichere, cloudbasierte und kostengünstigeVerwaltung von verdrahteten/drahtlosen vereinheitlichten Netzwerken."cnMatrix Switches zeichnen sich durch Folgendes aus:- Richtlinienbasierte Automation: Jedes Gerät erhält sein eigenesProfil und der Switch-Port wird gemäß der definierten Richtliniefür den jeweiligen Gerätetyp automatisch konfiguriert.- Automatische Richtlinienlöschung: Durch automatische Löschung derdynamischen Portkonfiguration beim Trennen des Geräts wird dieSicherheit verbessert.- Netzwerksegmentierung: Geräte werden anhand ihrer Profileautomatisch in das entsprechende Netzwerksegment eingeordnet, umeine sichere Umgebung für kritische Netzwerkressourcen zu schaffen.- Wireless Aware: Diese Funktion ermöglichtRichtlinienautomatisierung, einfache Überwachung sowieFehlerbehebung im gesamten verdrahteten/drahtlosenvereinheitlichten Netzwerk.- Site-Überlebensfähigkeit: Gespiegelte Betriebsparameter sorgen fürvolle Funktionsfähigkeit bei Verlust der Verbindung zur Cloud.- Cloud Management: Die kostenlose cloudbasierte Managementplattformvon cnMaestro ermöglicht umfassende Funktionen für LifecycleManagement, Konfiguration und Steuerung sowie Sicherheitsdienste,die auch bei der Einrichtung vor Ort verfügbar sind."Unternehmen versuchen, anhand einer vereinheitlichten Übersichtüber das gesamte Netzwerk und gemeinsamer Richtlinien für alleverdrahteten und drahtlosen Netzwerke den Netzwerkaufwand zureduzieren", sagt Rohit Mehra, Vice President, NetworkInfrastructure, IDC. "Cloudbasiertes Switching in Enterprise-Qualitätkann in Kombination mit einer Enterprise-Wireless-Architektur einNetzwerk mit vereinheitlichtem Zugriff schaffen und gleichzeitig dasRisiko von Sicherheitslücken verringern sowie die Automation miteiner richtlinienbasierten Konfiguration verbessern, sodass diefehleranfällige manuelle Konfiguration vermieden wird.""Cloudbasiertes cnMatrix Switching zusammen mit cnPilot EnterpriseWLAN-Lösungen (https://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/)liefert Intelligent-Edge-Funktionen, die die Netzwerkleistungverbessern und zugleich den mit der Einrichtung und Verwaltung einesvereinheitlichten verdrahteten/drahtlosen Netzwerks verbundenen Zeit-und Kostenaufwand verringern", sagt Rad Sethuraman, Vice President ofProduct Line Management für Cambium Networks."Intelligent-Edge-Lösungen ermöglichen eine richtlinienbasierteAutomation, die den Betrieb vereinfacht und die Sicherheitverbessert. Das Netzwerk ist weniger anfällig gegen Ausfälle und dieNutzer verlieren ihre Verbindung nicht."cnMatrix Switches sind ab sofort erhältlich bei den aufgelistetenweltweiten Wiederverkäufern von Cambium Networks(https://www.cambiumnetworks.com/where-to-buy/).Cambium Networks stellt die cnMatrix Switch-Lösungen in einemLive-Webinar vor. Die kostenlose Veranstaltung findet um 9:00 Uhr USCentral Time am Dienstag, dem 27. November statt. Registrieren Siesich hier für das Webinar(https://register.gotowebinar.com/register/9107499297840700419).Informationen zu Cambium NetworksCambium Networks ist ein weltweit führender Anbieter vondrahtlosen Netzwerklösungen, die bisher nicht Vernetztes vernetzen -Menschen, Orte und Dinge. Mit seinem End-to-End-Wireless-Portfolio anselbst unter anspruchsvollsten Bedingungen zuverlässigen,skalierbaren, sicheren, cloudbasierten Plattformen ermöglicht CambiumNetworks allen Dienstleistern sowie Betreibern von Unternehmens-,Industrie- und Regierungsnetzwerken den Aufbau vonIntelligent-Edge-Konnektivität. Der Hauptsitz von Cambium Networksbefindet sich in der Nähe von Chicago. Das Unternehmen verfügt überF&E-Zentren in den USA, im VK und in Indien, und es vertreibt seineProdukte weltweit über eine Reihe zuverlässiger Vertriebshändler.www.cambiumnetworks.comPR-Kontakt:Sara BlackBospar213.618.1501sara@bospar.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/779472/Cambium_Networks_cnMatrix.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpgOriginal-Content von: Cambium Networks, übermittelt durch news aktuell