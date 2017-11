Cambium Networks führt erweiterte Lösungen für Managed Service Providers ein

Verbesserung der Installation, Bereitstellung und Verwaltung vonindustriellen und unternehmensweiten Wi-Fi-NetzwerkenRolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks,(http://www.cambiumnetworks.com/) ein weltweit führender Anbieter vonLösungen für drahtlose Netzwerke, kündigte heute neue Lösungen fürManaged Service Providers (MSPs) an."Managed Service Providers entwerfen und betreibenWi-Fi-Verbindungen in Büros und Schulbezirken sowie in Gaststättenund Einzelhandelsgeschäften", sagte Drew Lentz, Mitgründer vonFrontera Consulting (http://www.gofrontera.com/). "MSPs benötigenLösungen wie cnMaestro von Cambium Networks, um Netzwerke einfacherplanen, gestalten und betreiben zu können. Da Wi-Fi immer mehr anPopularität gewinnt, engagieren Kunden aus den Bereichen Gastronomie,Industrie, Bildung und Unternehmen MSPs, um die Konnektivität zuoptimieren, während sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren.""Endkunden wollen vor allem Wi-Fi, das durchgängig verfügbar underschwinglich ist", sagte Atul Bhatnagar, President und CEO vonCambium Networks. "Unser cnPilot(TM) Wi-Fi (https://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/802-11ac-cnpilot-enterprise-indoor-wi-fi/) unddas cnMaestro(TM) Managementsystem(https://www.cambiumnetworks.com/products/management/cnmaestro/)bieten MSPs die erforderlichen Werkzeuge, mit denen sie das Designund die Verwaltung von Wi-Fi-Netzen rationalisieren können. In demUmfang, in dem MSPs leistungsfähiger werden, können sie ihre Betriebevergrößern, ihr Geschäft ausbauen und ihren Kunden qualitativhochwertige Konnektivität bieten.""Für MSPs ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um diebeträchtlichen Chancen zu nutzen, die nicht verwaltete Netzwerkebieten", sagte Chetan Hebbalae, Senior Director of Product Managementvon Cambium Networks. "In vielen kleinen und mittelständischenUnternehmen fehlt es an IT-Personal und ihre Netzwerke können mit denneuesten Technologien, Sicherheitsbedrohungen oder modernen Servicesnicht Schritt halten. Das cnMaestro-System bietet eine Reiheleistungsfähiger, kostenloser Steuerfunktionen, die ideal für MSPsgeeignet sind."Zu den Funktionen von cnMaestro MSP zählen:- Zero Touch Bereitstellung- AP-Überwachung mit Fernabfragen- AP-ebene 2 Paketerfassung- Client-Überwachung- Die Möglichkeit, APs nach Standorten zu gruppieren- BestandsverwaltungCambium Networks veranstaltet einen Live-Streaming-Event mit DrewLentz und Chetan Hebbalae, bei dem die neuen MSP-Lösungen vorgestelltund demonstrieret werden. Der kostenlose Event findet am Mittwoch,dem 8. November, um 10:00 Uhr Central Time statt und wird um 21:00Uhr Central Time wiederholt. Hier können Sie sich für die Teilnahmeam Webinar registrieren (https://www.cambiumnetworks.com/msp/).Über Cambium NetworksCambium Networks ist ein führender Anbieter bewährter drahtloserLösungen, die bisher nicht Vernetztes vernetzen - Menschen, Orte undDinge. Mit seinem umfassenden Portfolio an zuverlässigen,skalierbaren und sicheren drahtlosen Schmalband- undBreitbandplattformen ermöglicht es Cambium Networks allenDienstleistern sowie Betreibern von Industrie-, Unternehmens- undRegierungsnetzwerken kostengünstige, zuverlässige undhochleistungsfähige Konnektivität aufzubauen. Aktuell sind bereitsüber sieben Millionen Funkgeräte des Unternehmens in Tausenden vonanspruchsvollen Netzwerken in mehr als 150 Ländern installiert. DerHauptsitz von Cambium Networks befindet sich in der Nähe von Chicago.Das Unternehmen verfügt über F&E-Zentren in den USA, im UK und inIndien, und es vertreibt seine Produkte weltweit über eine Reihezuverlässiger Vertriebshändler. www.cambiumnetworks.com.Pressekontakt:Sara Black, 1-213-618-1501Logo: http://mma.prnewswire.com/media/596930/Cambium_Networks_logo.jpgOriginal-Content von: Cambium Networks, übermittelt durch news aktuell