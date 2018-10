Cambium Networks bietet 3-Jahres-Garantie für das ePMP(TM) Wireless Broadband Produktportfolio

Die nachgewiesene Zuverlässigkeit des ePMP-Portfolios von CambiumNetworks bietet die Sicherheit, die von Betreibern drahtloserBreitbandnetzwerke erwartet wird, und nun wird diese Zuverlässigkeitdurch eine kostenlose 3-Jahres-Garantie abgesichert.Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks,(http://www.cambiumnetworks.com/) ein weltweit führender Anbieter vondrahtlosen Breitband-Lösungen, kündigte heute eine 3-Jahres-Garantiefür das ePMP portfolio (https://www.cambiumnetworks.com/products/pmp-distribution/epmp-2000/) an, welche die Standard-Garantie ohnezusätzliche Kosten von 12 Monaten auf 36 Monate verlängert."Unser reiches Vermächtnis bei der Entwicklung drahtloserNetzwerklösungen für den Außenbereich mit Schwerpunkt auf Qualität inDesign und Fertigung ermöglicht es uns, unseren Netzwerkbetreibernbei der Wahl von Cambium Networks ePMP-Lösungen Sicherheit zu geben",sagte Atul Bhatnagar, President und CEO von Cambium Netzwerke."Erschwingliche Zuverlässigkeit ist das Motto von ePMP. In diesemSinne durchlaufen unsere Produkte umfangreiche Tests undValidierungen in allen Designzyklen und erlauben uns so, dieselängere Garantie für ePMP anzubieten", sagte Sadid Ahmed, VicePresident des ePMP Business.Cambium Networks verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für einzuverlässiges Netzwerkdesign, beginnend mit dem Einsatz von Hardware-und Softwarefähigkeiten:- LINKPlanner(https://www.cambiumnetworks.com/products/management/linkplanner/)-Software, um das Netzwerk nach bekannten Betriebsparametern zugestalten- Rugged CAT5 cabling(https://www.cambiumnetworks.com/resource/rugged-outdoor-cable/),um jahreszeitlich bedingten Veränderungen standzuhalten- cnMaestro(https://www.cambiumnetworks.com/products/management/cnmaestro/)(TM) Cloud-basiertes Netzwerkmanagement zur Optimierung derNetzwerkleistung- Gigabit Surge Suppresor (https://www.cambiumnetworks.com/resource/gigabit-ethernet-surge-suppressor/), um das Netzwerk vorSpannungsstößen durch Blitzschlag zu schützenAls Bestandteil von Cambium Networks Connectivity-Lösungen fürWireless-Fabrics kann das ePMP-Portfolio von cnMaestro, derCloud-basierten Management-Plattform von Cambium Networks, verwaltetwerden. Neben der Verwaltung der Intelligent Edge registriertcnMaestro automatisch neue ePMP-Geräte im Netzwerk, wendetFirmware-Updates an und gibt Einblick in die Leistung desePMP-Netzwerks von Knoten zu NOC.Über Cambium NetworksCambium Networks ist ein führender globaler Anbieter vonzuverlässigen drahtlosen Konnektivitätslösungen, die die Verbindungzwischen Menschen, Orten und Dingen stärken. Cambium Networksspezialisiert sich auf drahtlose End-to-End-Lösungen mitzuverlässigen, skalierbaren und sicheren Cloud-verwaltetenPlattformen, die unter herausfordernden Bedingungen betrieben werdenkönnen, und versetzt so Serviceprovider und Netzbetreiber ausIndustrie, Privatwirtschaft und dem öffentlichen Bereich in die Lage,"Intelligent-Edge"-Konnektivität aufzubauen. Der Hauptgeschäftssitzdes Unternehmens befindet sich in der Nähe von Chicago und betreibtForschungs- und Entwicklungszentren in den USA, Großbritannien undIndien. Cambium Networks wird weltweit über bewährte Vertriebshändlerverkauft.www.cambiumnetworks.comPressekontakt:Sara BlackBospar213.618.1501sara@bospar.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/117974/cambium_networks_logo.jpgOriginal-Content von: Cambium Networks, übermittelt durch news aktuell