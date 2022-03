Camber Energy-Aktie: Was passiert hier gerade?

Wie aus dem nichts konnte die Camber Energy-Aktie am Freitag an den US-Börsen in die Höhe schießen. Um rund 25 Prozent ging es in die Höhe. An den hiesigen Märkten ziehen die Börsianer nach und sorgen für ein Plus von 17,1 Prozent bis zum heutigen Nachmittag.

Dabei gab es keinerlei Neuigkeiten rund um das Unternehmen zu hören, das hierzulande nur den Wenigsten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung