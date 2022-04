CamLock: 42Gears legt Messlatte für Sicherheit im Unternehmen höher

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Der global tätige Anbieter von MDM-Lösungen schließt mit seiner intelligenten Lösung zur Kamerablockierung eine wichtige DatensicherheitslückeGroßer Durchbruch zum Schutz vertraulicher und firmeneigener Geschäftsinformationen in Unternehmen: 42Gears hat eine intelligente Lösung zum Blockieren von Kameras auf den Markt gebracht – CamLock. 42Gears (https://www.42gears.com/) ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Verwaltung mobiler Geräte, der Unternehmen bei der Verwaltung, Überwachung und Sicherung all ihrer geschäftlichen Endpunkte über ein- und dieselbe Konsole unterstützt. Kürzlich wurde 42Gears mit einer lobenden Erwähnung für seine revolutionäre „Things Management Technology" im Gartner Magic Quadrant für UEM Tools ausgezeichnet.Mit CamLock ist das Unternehmen erfolgreich ein zentrales Anliegen angegangen, mit dem Unternehmen seit langem zu kämpfen haben, und hat die Messlatte für Datensicherheit noch höher gelegt. Die Lösung soll verhindern, dass Hacker und Wettbewerber durch den Einsatz einer Telefonkamera Zugriff auf geschäftskritische Informationen erhalten.CamLock bietet die Möglichkeit, Datenlecks zu verhindern, die oft unentdeckt bleiben, weil sie entweder unbeabsichtigt sind oder über ein Medium erfolgen, das die Unternehmen nicht direkt kontrollieren, wie beispielsweise das Telefon eines Mitarbeiters oder Besuchers. CamLock kann den Zugriff auf die Android-Kamera basierend auf der Aktivität, dem Standort und/oder der Tageszeit einer Person einschränken.„Datenpannen sind heutzutage ein großes Problem. Und obwohl die meisten Unternehmen Sicherheitsrichtlinien haben, um die gemeinsame Nutzung von Daten einzuschränken und zu verhindern, dass geschäftskritische Informationen nach außen gelangen, kann die Möglichkeit eines Datenlecks durch Mittel, die nicht von den Unternehmen überwacht werden, wie z. B. Smartphone-Kameras, nicht länger ignoriert werden", erklärte Prakash Gupta, Mitbegründer und COO von 42Gears. „Genau dieses Schlupfloch verhindern die CamLock-Stecker. Damit können Unternehmen Telefonkameras einfach blockieren und wieder entsperren, wenn die Mitarbeiter oder Besucher die Geschäftsräume betreten bzw. verlassen. Und das Beste ist, dass sie auch leicht in Besucher- oder Anwesenheitsmanagement-Systeme integriert werden können."Laut 42Gears wird die Lösung in allen Branchen Verwendung finden, besonders aber in den Bereichen Regierung, Militär und bei Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Pharmazie, Banken, Automobil und Einzelhandel. Weitere Informationen zur Funktionsweise von CamLock finden Sie hier. (https://www.42gears.com/solutions/capabilities/intelligent-camera-blocking/)Informationen zu 42Gears42Gears ist ein führender Anbieter von UEM-Lösungen und bietet SaaS- und Vor-Ort-Lösungen zum Sichern, Überwachen und Verwalten von Unternehmensendpunkten, die auf Android-, iOS-, iPadOS-, Windows-, macOS-, Wear OS-, VR-, IoT- und Linux-Plattformen basieren. Die Produkte von 42Gears werden in verschiedenen Branchen eingesetzt. 18.000 Kunden in mehr als 115 Ländern vertrauen darauf. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.42gears.com.Pressekontakt:Surabhi ThakurSurabhi.Thakur@42gears.comLogo https://mma.prnewswire.com/media/517153/42GearsMobilitySystems_Logo.jpgPressekontakt:+91-96636 04006Original-Content von: 42Gears Mobility Systems, übermittelt durch news aktuell