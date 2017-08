Calypso erwirbt Beteiligung an Sernova Financial

Zusammenführung der Geschäftsaktivitäten soll zentralisiertesClearing für Anleger attraktiver machenSan Francisco (ots/PRNewswire) - Calypso Technology, Inc., einführender Anbieter von Software für Kapitalmärkte undAnlageverwaltung, hat heute den Erwerb einer Minderheitsbeteiligungan Sernova Financial bekanntgegeben, ein Anbieter von cloudbasiertennachbörslichen Finanzmarktdiensten.Auf Basis der Calypso Cloud-Plattform bildet Sernova Financial diegemeinsame Infrastruktur und Serviceaspekte eines Clearing-Brokersnach. Durch geringere Transaktionskosten und optimierte Workflowssenkt Sernova die Hürden des zentralisierten Clearing sowohl fürregionale Banken als auch für Anlageverwalter."Calypso will die Finanzmärkte ernsthaft für die Cloud fitmachen", sagte Pascal Xatart, CEO von Calypso. "Durch unsereInvestition und Partnerschaft mit Sernova Financial dehnen wir unsereMarktreichweite aus, indem wir der Branche eine cloudbasierteKomplettlösung anbieten, die Zugang zu CCP-Netzwerken bietet."(CCP=Centralised Clearing Counterparties, dt. ZentraleGegenpartei-Clearingstellen.)Venkatesh Ramasamy, Executive Chairman und Mitgründer von SernovaFinancial, fügte hinzu: "Durch die Beteiligung von Calypso wirdunsere technische und kommerzielle Partnerschaft mit eineranerkannten Branchengröße gestärkt. Aufgrund regulatorischer Hürdenist die Zahl der Clearing-Broker rückläufig, während die Gebührengestiegen sind. Sernova ist für seine Kostenstruktur und betrieblicheEffizienz bekannt und musste aufgrund galoppierender Nachfrage seineProduktreichweite ausdehnen."Calypso wurde jüngst von Asia Risk Magazine als "TechnologyProvider of the Year" für 2016 ausgezeichnet. Asian Banker 2017 kürtedas Unternehmen für die "Best OTC Clearing and Risk Management SystemImplementation" (in Zusammenarbeit mit Hong Kong Exchange) undQA-Financial verlieh die Auszeichnung als "Software Vendor Platformof the Year" für 2017.Informationen zu Calypso Technology, Inc.Calypso Technology, Inc., ist ein Cloud-Anbieter von Anlageklassenübergreifenden Front-to-Back-Technologielösungen für dieFinanzmärkte. Die preisgekrönten Lösungen von Calypso sind auf dieVerbesserung der Zuverlässigkeit, Adaptierbarkeit und Skalierbarkeitquer durch verschiedene vertikale Sektoren ausgerichtet, darunterKapitalmärkte, Anlagemanagement, Zentralbankwesen, Clearing, Treasuryund Liquidität sowie Sicherheitsbewertung. In den vergangenen 20Jahren hat Calypso innovative Lösungen für den Kapitalmarkthandel,das Risikomanagement, die Datenverarbeitung und Buchhaltungentwickelt, um komplexe geschäftliche Prozesse und Herausforderungenzu vereinfachen. Kunden profitieren von Effizienzgewinnen, bessererKapitalallokation, schnellerer regulatorischer Compliance undMarktreife sowie Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten.Mit mehr als 35.000 Anwendern in über 60 Ländern ist Calypso beizukunftsweisenden Technologien wie Big Data, Blockchain und AIführend. "Calypso" ist eine in den USA, der EU und anderenRechtsräumen eingetragene Marke von Calypso Technology, Inc. Markenoder Dienstleistungsmarken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligenInhaber und müssen entsprechend behandelt werden.www.calypso.comInformationen zu Sernova FinancialSernova Financial ist ein innovativer Anbieter von nachbörslichenFinanzmarktdiensten mit Fokus auf Clearing undBackoffice-Erweiterungsangeboten, z. B. Sicherheitsbewertung undintegriertes Risikomanagement. Die Lösungen von Sernova Financialwerden von ehemaligen Spitzenfachkräften einer renommierten globalenBank entwickelt, die auf Finanzmarktvermittlung, Clearing,Sicherheitsbewertung und Risikomanagement spezialisiert sind. IhreLösungen werden in Zusammenarbeit mit Calypso Technology und TCSangeboten.www.sernovafinancial.comPressekontakt:Calypso TechnologyPhilippe Carrelphilippe_carrel@calypso.com+44 7584 283778Sernova FinancialUlf Bacherulf.bacher@sernovafinancial.com+44 2038133101Original-Content von: Calypso Technology, übermittelt durch news aktuell