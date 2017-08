Austin, Texas (ots/PRNewswire) -Abendfüllender Dokumentarfilm über den kometenhaften Aufstiegeines Videospiels zu weltweitem Blockbuster-Status wird weltweit aufgroßen digitalen Plattformen und auf DVD/Blu-Ray erscheinen.Devolver Digital Films kündigt CODumentaryan, einenDokumentarfilm, der die Geschichte des Blockbuster-Videospiels Callof Duty erzählt und weltweit am Dienstag, dem 19. September, um 10.00(PST) Uhr auf digitalen Plattformen veröffentlicht wird.Der 93-minütige Dokumentarfilm von Jonathan Beales zeigt, wie dasVideospiel Call of Duty zu einem weltweiten Unterhaltungsblockbusterwurde. Videospielherausgeber/Filmverleih Devolver Digital wird denDokumentarfilm weltweit am 19. September auf allen großen digitalenPlattformen herausbringen. Der Film wird außerdem auf DVD und Blu-Rayerscheinen."Eine der größten Herausforderungen war es, einen 15-jährigenZeitrahmen in 93 Minuten unterzubringen. Ich hatte das Glück, mitvielen tollen Leuten zusammenzuarbeiten, die geholfen haben, diesesProjekt zu realisieren. Es ist eine reichhaltigeEntwicklungsgeschichte, die von Spieleentwicklern, Fans,Branchenexperten und professionellen Spielern erzählt wird.Es war ein fünf Jahre langer Weg, und obwohl der Dokumentarfilmvon Videospielen handelt, geht es doch um den menschlichen Beitragund menschliche Bemühungen. Die reichen Erfahrungen bei derSpieleentwicklung, beim Spielen oder beim Kaufen - das steht immer imMittelpunkt", sagte Producer Jonathan Beales.Gedreht wurde in den USA, Großbritannien und auf dem europäischenKontinent, darunter an den Stränden des D-Day, und die CODumentarywird von Entwicklern, Fans und professionellen Spielern erzählt, dieanschaulich beschreiben, was das Spiel so besonders macht und warumes seit seinem Erscheinen bis heute so erfolgreich ist. JonathanBeales ist ein Branchenexperte mit über 31 Jahren Erfahrung imBereich Videospiel-Marketing und Massenmedien.CODUMENTARYGeschrieben, verfilmt und produziert von Jonathan BealesGB/2017/93 Min./HDAuf Englisch mit Untertiteln in 13 Sprachen, einschließlichDeutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Spanisch.CODumentary wurde eigenständig von Jonathan Beales/Fizz Picturesproduziert und ist keine Produktion von oder verbunden mit oderautorisiert von Activision Inc., Activision Publishing Inc., ihrenTochtergesellschaften, Agenten oder Vertretern. Spielszenen undähnliches Filmmaterial erscheinen in einem Kommentarkontext, wasdurch das Recht der fairen Nutzung abgedeckt ist. Alle Markenzeichenund Urheberrechte werden vollständig anerkannt.Weiterführende Links:- CODumentary-Trailer auf YouTube: https://youtu.be/BaCID000BdM- Die CODumentary-Pressemappe kann hier heruntergeladen werden: https://drive.google.com/file/d/0ByvSGr5ouAhNejZSNnNuR0xadlE/view?usp=sharing- CODumentary auf IMDb:http://www.imdb.com/title/tt7209220/?ref_=nv_sr_1- Website von Devolver Digital Films:http://www.devolverdigitalfilms.com- Devolver Digital Films auf Twitter: http://twitter.com/devolverflix- Devolver Digital Films auf Facebook:http://facebook.com/devolverdigitalfilmsPressekontakt:Jonathan BealesProducer/Directorjbeales@Game-Trader.biz+447973-459693Original-Content von: Devolver Digital Films, übermittelt durch news aktuell