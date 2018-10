Unterföhring/London/Rom (ots) -- Auch in Staffel vier der Sky Arts Eigenproduktion "Master ofPhotography" werden Profi- und Amateurfotografen um den Titel"Bester Fotograf Europas" kämpfen- Aufruf zur Bewerbung als Kandidat für Europas ersteFotografen-Talentshow bis zum 15. November 2018- Ein Preisgeld von 100.000.- Euro wartet auf den Gewinner- Mehr Informationen zum Format und dem Einreichungsprozess:www.masterofphotography.tv.23. Oktober 2018 - Nach nunmehr drei erfolgreichen Staffeln, sucht"Master of Photography" ab sofort ein viertes Mal nach dem "besten,neuen europäischen Fotografen". Die 4. Staffel der paneuropäischenSky Arts Eigenproduktion - der ersten Talentshow für Fotografen -wird in allen fünf Sky Märkten 2019 parallel starten.Bis zum 15. November 2018 können sich Profi- und Amateurfotografenauf www.masterofphotography.tv für die neue Staffel anmelden. DieKandidaten der Show müssen sich auch dieses Jahr an verschiedenenÖrtlichkeiten in ganz Europa einer Reihe von Aufgaben stellen undihre Fähigkeiten in mehreren Stilen und Disziplinen demonstrieren -unter der Anleitung von Weltklasse-Fotografen. Neben dem Titel"Bester Fotograf Europas" geht es auch um das höchste Preisgeld einesFotowettbewerbs: 100.000.- Euro."Master of Photography" ist ein Projekt des Sky Arts ProductionHub, der speziell für die Entwicklung von hochqualitativen Kunst- undKulturprogrammen für alle Sky Kunden in Deutschland, Österreich, UK,Irland und Italien ins Leben gerufen wurde.Über Sky Arts HD:Sky Arts HD ist die Adresse für Kunst und Kultur in Deutschlandund Österreich. Der Sender, linear, aber auch auf Abruf mit Sky Q undSky Go sowie mit Streaming-Dienst Sky Ticket verfügbar ist,präsentiert die aufregende Kunst- und Kulturwelt in Reportagen undDokumentationen mit Fokus auf Fotografie, Architektur, Urban Arts,bildenden Künsten, Literatur, Tanz, klassische Musik undKonzert-übertragungen. Sky Arts ist im Sky Entertainment Paketenthalten und im Vereinigten Königreich, Irland und Italien bereitsseit Langem erfolgreicher Teil des Sky Programmportfolios.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Shoshannah PeterEntertainment & Fiction CommunicationsTel: 089/9958 6339Shoshannah.Peter@sky.dewww.facebook.com/SkyArtsDEwww.twitter.com/SkyArtsDEKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847margit.schulzke@sky.depicture.management.skyde@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell