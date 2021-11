Calithera-Aktie: Am Freitag auf ein 52-Wochen-Tief gefallen?

Überblick(NASDAQ:CALA) hat beschlossen, die Phase-2-Studie KEAPSAKE abzubrechen, da bei den mit Telaglenastat behandelten Patienten in einer Zwischenanalyse kein klinischer Nutzen festgestellt wurde. Die Phase-2-Studie KEAPSAKE sollte die Sicherheit und die Anti-Tumor-Aktivität von Telaglenastat in Kombination mit einer Standard-Chemo-Immuntherapie als Erstlinientherapie bei nicht-squamösem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im Stadium IV mit einer KEAP1- oder NRF2-Mutation untersuchen. Zum Zeitpunkt der Entblindung am 27. Oktober ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!