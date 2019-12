California Water Service: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Per 04.12.2019, 14:58 Uhr wird für die Aktie California Water Service am Heimatmarkt New York der Kurs von 51.04 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Wasserversorgung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: California Water Service hat mit einer Dividendenrendite von 1,54 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.53%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Wasserversorgung"-Branche beträgt -1,99. Aufgrund dieser Konstellation erhält die California Water Service-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 35,91 und liegt mit 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Wasserversorgung) von 49,49. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält California Water Service auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der California Water Service ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die California Water Service-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,66, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,6, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.