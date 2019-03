Calida: Endlich!

Der Calida-Kurs wird am 04.03.2019, 15:27 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 31,95 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Calida entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Calida hat mit einer Dividendenrendite von 2,59 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (27,92%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -25,33. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Calida-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von Calida gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 16,22 insgesamt 41 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 27,29 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Calida-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 34,67 CHF. Der letzte Schlusskurs (30,5834 CHF) weicht somit -11,79 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (30,73 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,48 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Calida-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Calida-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.