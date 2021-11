Calida Aktie: Das ist der nächste Hammer!

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Calida per 13.11.2021, 01:00 Uhr bei 52 CHF. Calida zählt zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Calida einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Calida jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Calida hat mit einer Dividendenrendite von 3,33 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (16.61%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -13,28. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Calida-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 84,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Calida damit 80,89 Prozent über dem Durchschnitt (3,12 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 1,91 Prozent. Calida liegt aktuell 82,1 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Technische Analyse: Die Calida ist mit einem Kurs von 52 CHF inzwischen +10,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +29,81 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.