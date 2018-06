Calida Aktie: Die Zahlen bringen die Stagnation zum Ausdruck

Calidas Absatzmärkte stagnieren oder sind leicht rückläufig. Der stationäre Handel in den wichtigsten Märkten Schweiz und Deutschland ist 2017 um 1,5 bzw. 2% zurückgegangen. Frankreich verzeichnete ein minimales Plus von 0,2%. In diesem schwierigen Marktumfeld hat sich der Konzern solide geschlagen. Die Zahlen bringen die Stagnation zum Ausdruck: Der Umsatz stieg um 2,6%; lässt man Währungs- und Akquisitionseffekte außen vor, lag ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.