Caliber Ophthalmics stellt auf der AAO in San Francisco die Produktreihe Edge CC3D Plus Sharpoint vor

Westwood, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Caliber Ophthalmics,ein Bereich der Surgical Specialties Corporation (SSC), hat heute dieweltweite Einführung seiner Produktlinie von Phako-Skalpellen unterdem Namen Sharpoint(TM) Edge(TM) Clear Control 3D Plus bekanntgegeben, die auf dem Jahrestreffen der American Academy ofOphthalmology (AAO) stattfinden wird, das vom 12. bis zum 15. Oktober2019 im kalifornischen San Francisco stattfindet."Wir sind höchst erfreut, auf dem diesjährigen Treffen der AAO diePhako-Skalpelle Sharpoint Edge CC3D Plus vorstellen zu können", sagteYong Sun, Geschäftsführer des Bereiches Ophthalmologie bei Caliber."Die innovative Konstruktion der CC3D gibt Katarakt-Chirurgenpräzisere Steuerung und die Möglichkeit eines dreidimensionalenEinschnitts an die Hand, der die Einführung runder Instrumenteermöglicht.""Es ist stets am überzeugendsten, ein Gerät in Aktion zu sehen,deswegen bieten wir Ärzten an unserem Stand auf der AAO dieMöglichkeit, die CC3D Plus in einer simulierten Umgebungauszuprobieren", setzte Yong Sun hinzu. "Auf dem kürzlichen ESCRSKongress in Paris haben wir eine ähnliche Vorführung veranstaltet undwaren über die Reaktion der Ärzte auf Produkt und Simulation höchsterfreut."Phako-Skalpelle Sharpoint Edge CC3D Plus verfügen über vertikaleMikrokanten in der Geometrie der Schneide, die einendreidimensionalen Einschnitt erzeugen, mit dem Chirurgen mitSpezialisierung auf Augenheilkunde weltweit mehr Kontrolle erhalten.Die einzigartige Gestaltung der Schneide reduziert die Kraft für denEinschnitt im Vergleich mit herkömmlichen Phako-Skalpellen, was zueiner Verbesserung der Schärfe führt. Die Produktreihe verfügt übersämtliche Größen und ist weltweit zur Erprobung verfügbar.Erprobung auf dem Treffen der AAO: Ärzte können die Sharpoint EdgeCC3D Plus auf dem AAO-Treffen im kalifornischen San Francisco amStand von Caliber (Nr. 5843) ausprobieren und Probeexemplare desProduktes erhalten.SSC ist auf dem Markt der Augenheilkunde für seineSharpoint-Skalpelle für die Mikrochirurgie und Wundverschlussproduktekannt. Das Unternehmen konzentriert sich seit 1969 auf Konstruktionund Herstellung von Skalpellen und Wundverschlussprodukten hoherLeistung. Die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 90 Ländernverkauft. Mit der Aufnahme von Unique Technologies und VPM Surgicalerweitert das Unternehmen seine Entwicklungs- undFertigungskompetenzen bei Augenklingen und Schneidegeräten erheblichund plant, ein Kompetenzzentrum für die Herstellung und Entwicklungvon Augenheilmitteln in Pennsylvania einzurichten.Informationen zu Surgical SpecialtiesDie Surgical Specialties Corporation mit Hauptsitz in Westwood(Massachusetts) entwickelt und produziert seit über 50 JahrenMarken-, Eigenmarken- und OEM-Optikinstrumente. Die SurgicalSpecialties Corporation bietet eines der umfassendsten Portfolios anKlingen und Nähten, darunter innovative Produkte wie das knotenloseQuill(TM)-Gewebeverschlussgerät. SSC hat sich zum Ziel gesetzt, denBedarf des Marktes für Spezialchirurgie zu übertreffen und pflegtvertrauensvolle Partnerschaften in den Bereichen Zahnheilkunde,Augenheilkunde, plastische Chirurgie, Dermatologie, Orthopädie,Urologie, Mikrochirurgie, Veterinärmedizin und Trauma. Besuchen Sieuns unter www.surgicalspecialties.com und www.caliberophthalmics.com.Pressekontakt:Matt BastardiSVP Commercial & StrategySurgical Specialties Corporationmbastardi@surgicalspecialties.comEinschlägige Linkshttp://www.caliberophthalmics.comhttp://www.surgicalspecialties.comOriginal-Content von: Surgical Specialties Corporation, übermittelt durch news aktuell