Calian: Ist es das gewesen?

Am 05.10.2019, 23:39 Uhr notiert die Aktie Calian an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 34.96 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversified Support Services".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Calian einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Calian jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Calian weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,22 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies") von 2,31 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,91 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Calian-Aktie hat einen Wert von 27,27. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (32,37). Der RSI25 liegt bei 32,37, was bedeutet, dass Calian hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Calian.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,63 und liegt mit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 39,57. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Calian auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.