Calexit: So wäre der US-Aktienmarkt Billionen Dollar kleiner geworden

Steigende Aktienmärkte hängen meistens vor allem von ein paar wenigen Unternehmen ab, die eine riesige Wertentwicklung leisten. Und diese Unternehmen verteilen sich auch eher nicht auf alle Teile eines Landes, sondern sammeln sich an ein paar wenigen Orten.

So war es in den letzten zwei Jahrzehnten auch in den USA, deren Aktienmarkt immer neue Höchststände erreicht hat. Hätte sich aber Anfang des Jahrtausends Kalifornien selbstständig gemacht, dann wäre es womöglich knapp geworden für gute Renditen.

Aus dem kalifornischen Silicon Valley kommt Apple, das aktuell wertvollste Unternehmen der Welt. Aber auch weitere, immens wertvolle Unternehmen wie Facebook, Alphabet und auch Visa sind in der Umgebung. Die innovativen Unternehmen aus Kalifornien waren in den letzten Jahren der Rückenwind für den Gesamtmarkt.

Wobei das noch ein wenig komplizierter ist, denn es ist die gesamte Westküste der USA, welche einen großen Teil der neuen, starken Unternehmen hervorgebracht hat. Nehmen wir noch Oregon und Washington, die zwei Bundesstaaten nördlich von Kalifornien, in unsere Neugründung hinzu, wird der Aderlass des amerikanischen Aktienmarktes noch deutlich größer.

Denn in diesen zwei Bundesstaaten sind viele weitere der wertvollsten Unternehmen, und die mit der größten Wertschöpfung der letzten Jahre, daheim. Dazu zählen Microsoft, Amazon, Nike, Starbucks, Costco und T-Mobile US.

Ein Bild von den USA zu zeichnen als in ihrer Gesamtheit wirtschaftlich dynamisch mit dem dazugehörigen starken Aktienmarkt ist nicht wirklich richtig. Hätte die größte Volkswirtschaft der Welt nicht ein Cluster aus drei Bundesstaaten an der Westküste (von 50), würden die Renditen des amerikanischen Aktienmarktes ähnlich unbeeindruckend aussehen wie die vieler europäischer Länder.

Die Gründung und der Aufbau von großen, starken Unternehmen, die viel Wert für Aktionäre schaffen, ist ein regionales Phänomen.

