Caledonia Mining Plc meldet mit großem Bedauern einen tödlichen Unfall in der Blanket Mine

St. Helier, 22. Februar 2022 – Mit Bedauern bestätigt die Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia"), dass sich am Morgen des 21. Februar 2022 in der Blanket-Mine in Simbabwe ein Unfall ereignet hat, bei dem der Blanket-Mitarbeiter, Andrew Clydon Phiri (35 Jahre), ums Leben kam.

An dem Unfall war ein LHD-Lader in einem der Untertagetransporte von Blanket beteiligt.

