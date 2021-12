Caledonia Mining Plc gibt Aktien aus mit anschließender Notierung an der VFEX in Simbabwe

Quelle: IRW Press

St. Helier, 2. Dezember 2021 – Im Anschluss an ihre Ankündigung vom 29. November 2021 bezüglich der überzeichneten Platzierung von Wertpapieren, die an der Victoria Falls Stock Exchange in Simbabwe ("VFEX") notiert werden sollen, gibt die Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL) bekannt, dass sie nun 619.783 nennwertlose Aktien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung