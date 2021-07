Caledonia Mining Corporation erwägt Börsengang an der Victoria Falls Stock Exchange in Simbabwe

Quelle: IRW Press

St. Helier, 8. Juli 2021 – Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) gibt bekannt, dass es den Prozess der Notierung von Hinterlegungsscheinen für die Aktien des Unternehmens an der Victoria Falls Stock Exchange ("VFEX") in Simbabwe einleitet. Eine solche Notierung würde von den Marktbedingungen und der Umsetzung positiver Vorschläge der simbabwischen Behörden in Bezug ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



