Calavo Growers: Aktienanalyse vom 23.09.2018: Das hätte keiner erwarten können!

Der Calavo Growers-Schlusskurs wurde am 21.09.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 100,6 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Calavo Growers haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Calavo Growers erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 45,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Distributors - Consumer Staples"-Branche sind im Durchschnitt um 0,36 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +44,8 Prozent im Branchenvergleich für Calavo Growers bedeutet. Der "Consumer Staples"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,41 Prozent im letzten Jahr. Calavo Growers lag 43,75 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Derzeit schüttet Calavo Growers niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Distributors - Consumer Staples. Der Unterschied beträgt 1,2 Prozentpunkte (0,94 % gegenüber 2,15 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Calavo Growers-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (101,33 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 0,73 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 100,6 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Calavo Growers eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.