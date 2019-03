Caladrius Biosciences: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Caladrius Biosciences, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand 12:16 Uhr) mit 3,87 USD deutlich im Minus (-1.19 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.

Wie Caladrius Biosciences derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Caladrius Biosciences-Aktie hat einen Wert von 47,37. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (70,75). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Caladrius Biosciences auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Sell"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Caladrius Biosciences.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Caladrius Biosciences verläuft aktuell bei 4,92 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 3,92 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,33 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 4,54 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Caladrius Biosciences-Aktie der aktuellen Differenz von -13,66 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Caladrius Biosciences erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (18,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 371,94 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 3,92 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Caladrius Biosciences erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.