Cal-Maine Foods: Tief bewertet?

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Cal-Maine Foods per 17.02.2020, 09:56 Uhr bei 37.62 USD. Cal-Maine Foods zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Nach einem bewährten Schema haben wir Cal-Maine Foods auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Cal-Maine Foods weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,72 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 2,36 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,36 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Cal-Maine Foods liegt bei 23,33, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Cal-Maine Foods bewegt sich bei 52,17. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Cal-Maine Foods als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cal-Maine Foods vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 40 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 6,33 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 37,62 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".